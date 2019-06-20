盧志威﹕比特幣避險功能勝黃金

近期美股非常波動，先急跌後急升，本欄一直建議大家持美債為主，再輔以高息股和大價股，於這兩個月應該可以發揮作用，而對冲基金最多人看好的應該要數黃金，原理應該是將之視為博減息的工具，同時又可以達到避險的作用，但是經過多年量化寬鬆，黃金既然無利息，價格亦沒有大升，在現代的投資選項當中，形同雞肋，有跟沒有的分別都不大。

環球量寬 黃金無息變「雞肋」

反而比特幣自從推出期貨之後，雖然經過急跌，但是近月愈升愈有，很有機會再次重返10,000美元的水平，虛擬貨幣雖然被質疑不屬於資產類別，但作為當中的領頭羊，始終都有一定吸引力，不排除市場開始將比特幣當成避險工具，跟黃金比較，筆者認為值博率更高。

現時市場幾乎確定，聯儲局會減息，差別在於減息次數，以及最終息率目標，如果突然說不減，相信股市會跌得四腳朝天，筆者認為發生的機會率不高，所以未來還是維持半生不死的環境，投資上以債券和息口敏感股為主。

港中型房託 收息好選擇

美股的好處在於資產類別較廣，無論短債或長債都有多個選擇，簡單地買iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond（TLT）已經足夠，而如果買高息股，由於美國流行用回購代替派息，選擇亦不多，如果相信港樓不敗神話，買入香港的中型房託，仍然算是有息收的投資，再配合大價股，具優質盈利的公司，可能就是未來的投資趨勢，中型股只能小心選擇，因為靠流動性谷起的股市，很多公司都難以推高盈利。

（筆者客戶持有iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond）

[盧志威 美股搏擊]