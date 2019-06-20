梁志麟﹕政局不明朗 日圓中線向上

日本央行亦很大機會維持利率不變。日圓後市視乎投資氣氛，現時市場觀望中美雙方能否在月底的G20會議上收窄分歧，預料美元兌日圓先行於107.80至109上落。不過雙方態度仍然強硬，似乎緊張關係難以降溫，避險情緒將利好日圓後市。

至於其他貨幣，美國明日公布6月份各項採購經理指數初值，要留意貿易戰會否拖低製造業信心，暫時美匯指數於97至98上落。

波斯灣局勢緊張 油價有支持

歐元區及德國明日亦會公布6月份各項採購經理指數初值，由於歐股回穩，預料指數跟前值相若，但不足扭轉基本面疲弱的事實。歐元技術上未能突破200天線1.1360後回落，預料短線於1.11至1.13上落。美元兌瑞郎則於0.99至1.0070整固。

新西蘭清晨公布GDP後，市場觀望下周三的議息結果，預料紐元先行於0.6440至0.66上落。有媒體討論澳洲儲備銀行推出量寬政策的可能，雖然現階段言之尚早，但間接反映市場對當地前景的憂慮，預料澳元可跌穿0.68水平。加元走勢相對穩定，始終減息壓力較低，波斯灣局勢緊張亦令油價低位有支持，預料美元兌加元於1.3280至1.3440上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]