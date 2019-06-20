網購衝擊 Forever 21瀕臨破產

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，總部設在美國洛杉磯的「快時尚」連鎖服裝店Forever 21，在退出中國內地和台灣市場後，已聘重組顧問，助其結束部分零售店、籌集新貸款，尋求避免申請破產保護。
高峰期全球擁700門店
消息指出，面對銷售下滑及現金緊絀等問題，Forever 21的美籍韓裔創辦人張東文已花光了摩通批出的一筆貸款， 用以彌補虧損，而不是用以添置新貨。他現正尋求避免申請破產，並保住其對公司的控制權。該公司於1984年創立，在數十個國家經營700多家門店，主打廉價的少女路線服裝。經過一段時間的迅速增長，目前銷售放緩。
知情人士稱，Forever 21已聘法律顧問Latham＆Watkins LLP與店舖業主談判租賃條件，並找來諮詢機構Alvarez＆Marsal改革公司的業務。洛杉磯傳媒披露，該公司已於2月以1.66億美元的價格，出售了洛杉磯總部。
對於品牌的熱潮退卻，有評論慨嘆「沒有人永遠21歲」。近期多個「快時尚」品牌表現未如理想，Topshop和New Look等已相繼宣布退出中國市場。
隨着網購大行其道，影響到實體店的生意，近年已有多個美國服裝連鎖店申請破產保護，包括Aeropostale、Rue21和American Apparel。