網購衝擊 Forever 21瀕臨破產

高峰期全球擁700門店

消息指出，面對銷售下滑及現金緊絀等問題，Forever 21的美籍韓裔創辦人張東文已花光了摩通批出的一筆貸款， 用以彌補虧損，而不是用以添置新貨。他現正尋求避免申請破產，並保住其對公司的控制權。該公司於1984年創立，在數十個國家經營700多家門店，主打廉價的少女路線服裝。經過一段時間的迅速增長，目前銷售放緩。

知情人士稱，Forever 21已聘法律顧問Latham＆Watkins LLP與店舖業主談判租賃條件，並找來諮詢機構Alvarez＆Marsal改革公司的業務。洛杉磯傳媒披露，該公司已於2月以1.66億美元的價格，出售了洛杉磯總部。

對於品牌的熱潮退卻，有評論慨嘆「沒有人永遠21歲」。近期多個「快時尚」品牌表現未如理想，Topshop和New Look等已相繼宣布退出中國市場。

隨着網購大行其道，影響到實體店的生意，近年已有多個美國服裝連鎖店申請破產保護，包括Aeropostale、Rue21和American Apparel。

（綜合報道）

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