波音打破訂單荒 大韓航空491億購機

除了大韓航空向波音訂購一批787夢幻客機，英航母公司IAG也與波音簽訂意向書，將訂購200架737 MAX客機，反映波音逐漸擺脫空難的陰影。

英航母企將訂購200架737 MAX

波音稱，大韓航空將購買20架波音787-10夢幻客機，以及10架體型較小的787-9客機。未計算折扣，此訂單總值63億美元（491億港元）。當中部分客機是美國航空租賃公司ALC購買，但由大韓航空下單。

與此同時，IAG也與波音簽訂總值逾240億美元的意向書。有關意向書並非最終合約，訂購仍待最終確認。這是波音737 MAX在3月停飛後，波音首次接獲該機型的訂單。波音在4月及5月未接到新訂單，而客戶取消的訂單數量，比新訂單更多。

波音的對手空巴則繼續享有優勢。菲律賓廉航宿務太平洋航空（Cebu Pacific）表示，已向空巴訂購10架新款A321XLR客機，首架將於2024年交付，另訂購了16架寬體A330-900客機及5架A320neo單通道客機。

空巴則表示，沙特阿拉伯航空也決定擴大之前的A320neo訂單，將訂購多達100架飛機，當中包括15架A321XLR。

（綜合報道）

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