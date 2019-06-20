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威脅降鮑威爾職 特朗普：視乎利率決策 白宮傳2月曾評估可行性 經濟顧問否認

【明報專訊】聯儲局凌晨公布議息結果前，美國總統特朗普向聯儲局主席鮑威爾施壓，暗示可能會按其利率決策，考慮是否將他降職為聯儲局理事。彭博社香港時間昨天早上報道，白宮法律顧問辦公室曾在2月評估解除鮑威爾的主席職務，並讓其繼續擔任聯儲局理事的合法性，特朗普因此被記者問及是否仍打算把鮑威爾降職。特朗普不諱言，那要看鮑威爾的利率政策怎樣。

白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）則否認白宮正考慮是否將鮑威爾降職。市場等候凌晨的議息結果，美股早段窄幅上落。美國能源信息署（EIA）公布，美國原油庫存上周減少310萬桶，油價跌幅收窄。

《聯儲局法》確保理事不被無故撤換

彭博社稱，特朗普對鮑威爾領導的聯儲局一再加息感到不滿，去年底曾討論撤換鮑威爾的可能。知情人士稱，特朗普今年初曾要求白宮律師研究能否撤除鮑威爾的主席職務。消息指出，白宮律師質疑有否法律理據無故解除鮑威爾的主席職務，但仍向特朗普提供撤換鮑威爾的潛在方案，透過將他降職為聯儲局理事，剝奪其主席職務，繼而找一名聯儲局理事擔任主席。

面對白宮一再施壓，聯儲局強調聯儲局主席不能無故被撤換，認為法律可保障鮑威爾的職位。《聯儲局法》明確保護所有聯儲局理事不被總統無故撤換。根據法院解釋，白宮撤換理事，須證明理事存在某種形式的法律不端行為，或疏忽了基本職務，而貨幣政策分歧並非撤換的理據。鮑威爾3月時曾表明決心完成4年任期。他的任期將於2022年2月屆滿。不過分析認為，即使特朗普試圖撤除鮑威爾的職務，鮑威爾也不可能入稟法院挑戰特朗普的決定，以防影響到聯儲局運作，損害金融市場穩定。

特朗普憂大選前經濟轉弱

特朗普以往多次呼籲聯儲局下調利率，提振美國經濟。他上周亦表示，雖然自己選擇了鮑威爾，但完全不同意他的決策，倘由另一名不主張加息太多的人領導聯儲局，美國GDP至少會再高1.5個百分點。彭博社稱，一旦美國經濟在明年11月的總統大選前轉弱，啟動了競選連任工程的特朗普將把聯儲局和鮑威爾當作替罪羊。除批評聯儲局，特朗普也干涉其他央行的政策，批評歐洲央行行長德拉吉釋出減息的信號，推低歐元。歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）昨重申，經濟風險傾向下行，若這些風險實現，歐央行可能採取多種措施提振通脹。貝萊德（BlackRock）的分析認為，歐央行放鴿加大了聯儲局的減息壓力。

日本出口連續6月收縮

受中美貿易形勢及長假期影響，日本出口連續6個月收縮。5月日本出口按年跌7.8%，對華出口跌近一成。日本企業的智能手機電子零件出口，因美國對華為的禁運等措施而面臨抑制。若數據持續疲軟，日本本季GDP可能陷入萎縮。此外，韓國政府宣布類似德國「工業4.0」的「製造業復興願景」計劃，以創新產業取代傳統產業，爭取到2030年躋身世界四大製造業強國之一。韓國目前的出口額為全球第6大。

（綜合報道）

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