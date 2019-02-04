經濟
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日照港裕廊首掛升兩倍後急回 3分鐘瀉逾四成 收市仍升167%

【明報專訊】市場憧憬國家主席習近平及美國總統特朗普下星期將在二十國集團（G20）峰會會面，貿易戰將有所緩和，當中中國大豆及木片進口港日照港裕廊（6117）昨於主板掛牌，開報1.6元，較招股價1.5元僅高6.7%，其後跟隨大市走高，更在下午2時37分爆升至全日高位5.51元，較招股價高出267%，雖然3分鐘後股份急回43.6%至3.1元水平，但仍較招股價升93%，全日股份收報4元，升167%（見圖）。

明報記者 方楚茵

近期受貿易戰影響，不少新股表現平平，部分跌破招股價，日照港裕廊成為近期罕見賺錢新股，按每手2000股計，一手可賺近5000元。該股全日成交金額近1.63億元，成交宗數8446宗。至於日照港裕廊的母企、A股上市的日照港（滬：600017）同樣做好，該股在昨日下午2時許亦急升至漲停，收報3.34元，全日成交3.43億元人民幣。

一手中籤率100% 每手賺近5000元

事實上，近期新股市場低迷，由日照港分拆出來的日照港裕廊招股反應亦一般，該股發行4億股，當中10%於本港作公開發售，但僅獲24%認購，一手中籤率100%。

其餘近期上市新股不乏跌破招股價或認購不足者，當中本地餐飲股太興（6811）首日掛牌較招股價3元瀉12%、安老院舍營運商嘉濤控股（2189）首日亦較招股價0.6元低6.7%；浙江省民辦高等教育商嘉宏教育科技（1935）則公開認購不足。

作為中國最大糧食及木片進口港的日照港裕廊主席張保華在掛牌後表示，旗下大豆及玉米入口量未受到中美貿易戰影響，去年大豆吞吐量更增長了3%，其他業務暫時亦未見受影響。他又表示公司去年整體吞吐量為2600噸，今年目標爭取吞吐量為2800至2900噸。

主席張保華：集資七成資金收購泊位

張保華又表示，日照港地理位置優越，並擁有兩條鐵路，有獨特優勢，加上客戶群穩定，故有信心面對其他港口競爭。今次來港上市集資的七成資金將用於收購泊位，亦是因日照港泊位供應緊張，希望可集資購買泊位增加吞吐能力，紓緩壓港情况，但目前未有其他收購計劃。

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