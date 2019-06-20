友邦：延期年金 較受年輕人歡迎

指逾八成客戶30至54歲

「扣稅三寶」中，投保自願醫保的30歲至54歲客戶佔69%，與勞動人口年齡層相若。謝佩蘭認為年輕客戶多傾向購買年金，是因為符合資格年金最低保費需為18萬元、最少5年供款期，以及10年累積期，年輕人有較多時間等候累積期，但55歲以後的客戶購買年金或認為等候太長才可以收錢，而強積金在65歲即可取回，60歲以上佔參與TVC客戶也有15%，以享用扣稅優惠。

謝佩蘭認為，選擇年金還是TVC需要視乎自己的供款能力，因為該行年金每月最少需供款400美元（約3130港元），而TVC每月最少供款額只是300元，另外也要視乎自己的年齡。

友邦保險產品策劃部門主管馮偉成表示，在該行每4名購買年金的客戶，有1名也會一同購買自願醫保產品，為提升比率，該行月初推出購買第二張年金，首年保費均有7%折扣，現時再購買自願醫保產品或指定危疾產品，年金的首年保費折扣可增至9%，優惠至月底為止。