撤換匯豐信託案 羅老太申上訴

指高院法官裁決有誤

羅老太於上月23日被高院裁定敗訴，當時她表示將會交律師團隊研究判辭，決定會否上訴，昨日她的律師團隊就兩項申請提交逾600頁的上訴文件，主要針對高院法官的裁決有誤，並預料日後若要上訴，預期要4日；司法機構暫時未有排期。

案件源於羅老太於2016年4月、12月及2017年7月，多次要求受託人匯豐增持鷹君股份，卻不獲執行，羅老太更為匯豐決策傾向有利羅嘉瑞。經高院審訊後，法官認為羅老太一方未能證實相關情况，而其指控牽強及錯誤等。

根據上訴文件，原審法官認同匯豐一方的辯稱，以關注集中度風險（concentration risk），增持行動並不符合信託分散投資計劃，是錯誤的裁決，並指根據證供，基金成立目的便是確保家族在鷹君的利益，股權達30%至33%，以符合公司收購規則，同時令羅氏家族享有控制權溢價。其他上訴理據包括原審法官錯誤裁定羅嘉瑞持股對鷹君威脅、匯豐同時作羅氏家族信託和羅嘉瑞信託受託人的利益衝突及公正問題、受託人存惡意及偏見等。

【案件編號：CACV265 & 266/2019】