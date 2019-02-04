在岸人幣抽升 人行再發300億央票

一度升穿6.9水平 3周最高

其中，在岸人民幣昨日早段曾一度升穿6.9，高見6.8916，但之後逐漸見回落，至日間收市時段報6.904，仍大升224點子，創近3星期新高。

離岸人民幣早段亦曾收復6.9，高見6.893，但在人行早上8時半於官網宣布下星期在香港發行300億元人民幣票據之後，離岸人民幣升幅逐漸收窄，截至昨晚8時半回落至6.9086水平。

另一方面，雖然人行上星期已預告會再於6月下旬在港發行人民幣央行票據，但昨日公布的細節仍頗令人意外，據公告，將於下周三（26日），亦即G20舉行前夕，在香港發行200億元1個月期，以及100億元6個月期的人民幣票據，合共總額300億元較過去3次發行規模200億元為高。

此外，去年11月、今年2月及5月，人行均以每3個月的時段去發行各100億元的3個月期及1年期票據，其中3個月期票據的操作可視為續作手段，但今次發行既不屬於3個月期續作，亦沒1年期票據。

王良享：G20在即 避免貶值太多

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，這更似是短期內應對G20會議，避免人民幣在習特會前貶值太多，令匯率成為美國口實的一種辦法。