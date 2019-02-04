中美重啟貿談 恒指即彈700點 重越牛熊線 成交再破千億

明報記者 蕭嘉聰

恒指收市升703點或2.56%，收報28,202點；國指升257點或2.45%，報10,764點，全日成交1051億元。北水趁市旺減持港股，滬深兩市合共錄得3.05億元淨流出，一改連續7個交易日淨流入的趨勢。夜期稍為回軟，至今早凌晨零時報28,117點，低水85點。

北水趁市旺減持港股

友邦（1299）及騰訊（0700）領升，分別收報80元及347.2元，升4.3%及3.95%，兩股合共推高大市225點。另外，市場憧憬美國聯儲局今早會吹「鴿調」，本地地產股連日有支持，恒地（0012）升2.21%，收報41.5元；新世界（0017）升1.67%，收報12.16元；長實集團（1113）升1.94%，收報60.55元。手機設備股走強，瑞聲（2018）升4.48%，收報44.25元，舜宇（2382）收市報79.5元，升10.1%，為全日表現最佳藍籌（見另稿）。

星展：中美元首通話不等於達共識

星展銀行（香港）投資總監辦公室（北亞區）高級投資策略師李振豪指出，雖然中美雙方通話可消除市場近日憂慮氣氛，但不等於達成任何協議或共識，至G20峰會才會重啟談判，令投資者仍以觀望為主，預計短期內恒指仍會在27,000點水平上落，預料波幅約1%。他表示，如美聯儲公布不會減息，相信今日港股將有一定回調。

中投傲揚基金經理溫鋼城亦說，港股現時等同「政治市」，市場觀望中美雙方能否達成協議，投資者不會大手做淡倉，最多只會獲利離場，令恒指上落波幅有限。他指出，恒指於28,500點有重要阻力，因50天線（28,537點）及100天線（28,493點）均處於該水平，一旦美聯儲官員言論偏向中性，對今日港股市况有一定壓力，至27,300點至27,500點可有支持。