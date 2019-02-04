VISA：已向人行提交清算機構申請

VISA亞太區總裁柯如龍（Chris Clark）昨日出席上海的VISA安全峰會時表示，對中國業務感到濃厚興趣，並確認已向人行提交銀行卡清算機構的申請，但沒有回應是獨資抑或合資。他指出，自1983年在中國推出首張信用卡後，VISA在中國已有30多年的營運歷史，現在對中國本地的清算業務感興趣。他指出，此事已經過長時間討論及分析，VISA亦了解到其他外資機構也在申請，他相信一旦獲批，VISA能在中國的銀行卡清算市場增加更多價值，「我相信在支付及安全兩大方面，我們跟其他參與者都有共同的目標」。

現時銀聯壟斷市場

現時未有外資能參與中國銀行卡清算業務，這個市場一直由銀聯壟斷。昨日人行公布向中國銀聯頒發《銀行卡清算業務許可證》，被解讀為建立起牌照概念，為下一步向外資機構發牌而鋪路。早在去年11月，人行曾經宣布，審查通過「連通公司」提交的銀行卡清算機構籌備申請，連通公司由美國運通持有50%股權。在1年期的籌備期屆滿，即今年11月之前，連通公司就要提交開業申請。

至於另外兩大國際巨頭VISA及萬事達，早前一度被指申請被人行打回頭；現在VISA確認遞交了申請。柯如龍同時提到facebook籌備建立的加密貨幣Libra，他指出VISA的加入代表VISA要在未來的支付及加密貨幣市場有一席位。柯如龍解釋，Libra的出現是分3個層面，首先是稱為Libra association的協會，由facebook主導，同時有許多非牟利團體、學術及商業機構加入。這協會管理的是一種稱為Libra區塊鏈（Blockchain）的技術，是一個公開的網絡。現時大家提到的Libra加密貨幣，正是基於Libra區塊鏈的一項環球電子貨幣。

fb籌備加密貨幣 VISA一直參與

他指出，儘管facebook還在嘗試階段，但事情即將要開始，VISA是Libra association的會員，將一直參與其中，確保會擁有一席位。