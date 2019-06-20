經濟
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港交所落實下月推界內證

【明報專訊】港交所（0388）昨天宣布將於7月推出界內證，這種新的衍生產品可讓投資者在牛皮市之中獲利。發行面額規定在0.25元至1元，如果掛鈎指數或股票在到期日前5天平均價是在指定範圍內，投資者可以用1元獲贖回。如果在到期日時掛鈎指數或股票處於價外則只可用0.25元贖回。即獲利及虧損在買入時已有預算。

例如恒指界內證的上落範圍是25,000至27,000點，發行價為每份0.6元，在到期日前5天恒指平均價為26,500點，投資者便以1元贖回，即每份賺取0.4元。相反若跌至24,999點，則只能以0.25元贖回，故會虧損0.35元。

可讓投資者牛皮市獲利

界內證於7月推出時，發行商首階段可發行騰訊控股（0700）、中國平安（2318）、建設銀行（0939）、友邦保險（1299）及中國移動（0941）及恒生指數發行界內證。一如衍生權證，界內證可在到期日前於港交所買賣，到期時以現金結算，不牽涉購買或出售相關資產。

港交所聯席總裁兼首席營運總監戴志堅說，推出界內證能提升香港市場的吸引力。港交所表示，看準界內證相關資產後市上落範圍的投資者，可考慮投資界內證產品，以便在窄幅波動、走勢平淡的市况可以獲利。

瑞通上市產品銷售主管翁世權表示，該行會配合港交所，7月會有相關新證應市。

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