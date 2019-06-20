安盛投連險事件 保監局：接72宗投訴

轉交專業保險經紀協會跟進

保監局指一直密切關注事態發展，並知悉有關保險公司已於其網站發布聲明。目前保險中介人仍是由香港專業保險經紀協會以行業自律方式監管，至今年9月23日保監局將接手監管所有處理中的個案。

據了解，事件涉及一種以《證券及期貨條例》下定義作專業投資者為對象的非保證投資相連壽險產品，由保險公司提供開放式平台，讓客戶獨立地選擇與保單價值掛鈎的資產。保監局稱，由於執法部門正調查，不宜作出評論，並建議內地人士在港投保時，應細閱及簽妥「重要資料聲明書——內地人士在港投購人身／壽險保單」，以確認知悉整個銷售過程必須在香港境內進行、所有投保文件均在香港境內簽署、負責銷售的人士是在香港登記的保險中介人、及相關產品所包含的風險。

關世明表示，收到有客戶投訴，目前正處理，不便討論詳情、涉及金額及具體人數，協會聯絡得到涉事的保險經紀Asia One跟進事件。他重申，業界一向在銷售投連險產品有指引，並已經在協會網站公開。他形容今次涉及的投連險產品情况特殊，事涉一隻基金，協會仍在了解責任誰屬。

協會：已跟涉事經紀取得聯絡

負責管理被投訴產品的基金管理人為東航國際金融（開曼群島），東航金融（香港）回覆本報查詢時稱，與東航國際金融（開曼群島）沒有任何關係。

根據現存監管要求，保險經紀須備存不少於10萬元的股本及淨資產值，並須備有專業彌償保險，訂明在任何為期12個月內任何一宗索償的最低賠償限額，最少須為300萬元，最高限額為7500萬元。