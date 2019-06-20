經濟
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德勤：料今年至少兩W股上市

【明報專訊】德勤昨發表新股上半年報告，預計今年全年有200家公司上市，集資額約1800億至2500億元，當中年內會有2至3家公司以同股不同權（WVR）架構上市，德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興預期，之後Ｗ股有機會為從事人工智能相關業務。

德勤指出，今年上半年共有76隻新股在港上市，集資額達695億元，數量比去年同期低25%，但金額高出38%，預料今年上半年香港在全球集資排名，由去年第一跌至第三。

阿里巴巴回港第二上市因以保密形式遞交申請，歐振興指一般循此方式上市的公司「都可以好快」完成。他又認為，公司現金流強勁，今次集資或為日後「留彈藥做併購」，如果今次上市後表現好，或吸引其他中概股回港上市。近日有新股延後上市，亦有傳有意上市的公司考慮轉投美國，歐振興表示，公司延後上市或由於上市前投資者以高價投資公司，冀待市况轉好才繼續上市，相信宣布延後的公司在社會回穩後，會爭取今年內上市。

內地科創板有助「做大個餅」

內地科創板正式開通，或加劇與香港的競爭。歐振興認為，有助「做大個餅」，指科創板的門檻較低，內地企業或先在Ａ股上市，集資擴充業務後，再來港上市，吸引國際資金。

今日5新股繼續招股，據市場消息透露，途屹控股（1701）國際配售已獲足額認購；另飛揚國際（1901）公開發售已錄得超購0.95倍，鷹普精密（1286）仍未足額。

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