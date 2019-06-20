港交所查詢保薦人紀錄「捉鬼」 重點鎖定「高產量」本地行 港交所不評論

明報記者

早前曾有報道指出，港交所已就懷疑出現不當上市審批召開高層會議，並將懷疑涉及事件的律師行及保薦人列入監察名單，而涉及「放水」的員工亦已離職。據了解，港交所去年下半年已開始向保薦人查詢，對象以本地的小型保薦人為主，查詢主要圍繞近年已上市的新股個案，內容包括申請上市時的文件檔案，例如招股書的全面修改紀錄。

印刷商設系統 改招股書留紀錄

有熟悉上市操作人士透露，企業申請上市的招股書，印刷商（printer）會設有一個登入系統，包括律師、保薦人等參與者如要修改都會留下紀錄，一般而言在上市後會將紀錄副本送交港交所，估計港交所今次其中一個方向，是比對兩份紀錄是否存在偏差。

傳收緊審批 部分保薦人「產量」跌

另有投行界人士亦承認，去年下半年開始已有港交所查詢保薦人的傳聞，並估計查詢與港交所傳出有上市審批部門前員工涉嫌不當審批有關。消息表示，港交所的查詢主要針對近年新股「高產量」的本地行保薦人，更有指港交所去年下半年已開始啟動調查，並收緊對個別保薦人的申請審批，因此近期部分保薦人的「產量」已明顯下跌。

投行界：不當審批非只限GEM

根據目前香港上市機制，主板及GEM（前稱創業板）上市申請流程大致相同，均需經上市部作第一步審批，其中最大分別是GEM毋須接受上市委員會聆訊，但有投行界人士透露，不當審批並非只限於GEM，因上市審批部門完成審閱文件、答問等工作後，會向上市委員會提交文件及建議，上市審批部門員工在預備相關文件時避重就輕，某程度上已可協助申請較易「過關」。

事實上，近年新股上市數目激增，不少本地行的確頗為「豐收」。翻查由2017年至今紀錄，雖然集資額難以比擬，但以成功保薦上市的公司數目計，不少本地保薦人不讓外資或中資行專美，其中母公司創陞控股（2680）於去年上市的創陞融資，期內保薦上市公司數目多達20家，而豐盛融資、匯富亦分別保薦17及16家公司上市，其中匯富保薦上市的GEM上市公司多達13家，更冠絕一眾本地行（見表）。