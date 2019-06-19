以立投資董事總經理林少陽：本地地產電訊股可攻可守

貿戰難預計 「7翻身」不易

林少陽表示，修訂《逃犯條例》爭議有可能影響本港樓市氣氛，如導致港人出售物業和移民，但除非事件促使美國重新檢討美港《關係法》，否則短線對經濟影響不大，反而要留意中美貿易談判一旦惡化，則有可能影響本港就業市場。他不排除隨着市場情緒轉差，恒指有機會再試去年低位，主要需視乎市場預期經濟轉差的程度；一般經濟轉壞會於股市預先反映，普遍相差半年至9個月，例如港股去年10月見底，預料今年第三季漸見經濟變差。

至於大市7月能否「翻身」，他認為視乎本月的回調深度，以及市場情緒和政治因素影響，但這些始終較難預計，並指現時中美為全球主導權角力，競爭關係會繼續拉鋸下去，投資者需準備即使短線有貿易協議，同樣的爭議或在不久將來或重現。他又稱，除非內地再加大量寬力度，才有望扭轉市况，但國務院副總理劉鶴上周才表明要避免對股市作不必要行政干預，加上中美關係短期內難有大變，恒指短期難重上3萬點以上。

不過，萬一大市跌穿去年低位，林少陽認為仍可考慮民生必需板塊，皆因市場需求仍會存在。例子有地產股，自2003年起一直跑輸中原領先指數，市帳率折讓一直擴大。他稱現時大市其實已預留了足夠的緩衝，當情緒轉差時可能形成短暫低位，但如連同派息因素計算，地產股仍處於上升勢頭，個別升幅則視乎10年前後的股價是被高估還是低估。如10年前恒隆（010）股價與去年底比相差不遠，但當時市帳率遠高於同業龍頭，近10年表現的確較差，也反映選錯股的後果嚴重。

新世界憧憬估值追近龍頭

在地產股中，宜選收租收入比例較高的股份，例如新地（0016）、信和置業（0083）和新世界（0017）。當中，他稱新世界股價的確長期落後，但相信公司正在轉變，指業內對第三代接班人鄭志剛評價不差，公司負債水平仍可接受，而且未來都有不少新動作，如成功投得香港國際機場SKYCITY航天城項目，相信可受惠於港珠澳大橋通車。况且，他稱現新世界的市帳率較低，有可能重估追近龍頭，股價或可在未來3至5年跑贏對手。

本港房託股則選擇不多，他指近年內地旅客消費模式轉變和有降級迹象，故偏好民生消費類房託，但領展（0823）太貴，因此宜選置富（0778），皆因客群主要來自私人屋苑，而且一般是多年前已上車，供樓負擔相對新樓較低，變相購買力較強。除外仍有收租收入比例較低的股份可選，如買恒地（0012）間接持有煤氣，本身又具持不少農地的優勢，只是仍需與政府商討補地價，以及近年社會關注公私營發展農地存官商勾結，令發展農地進度減慢，但整體土地資源優厚，有一定潛力。

香港電訊7厘息兼可抗通脹

林少陽也看好本地電訊股，指香港固網電訊業競爭實則不大，認為香港電訊（6823）有吸引投資機會。他解釋香港電訊有7厘息，更高於不少債券，業務前景又不見重大負面因素，並屬民生必需服務；而且又有通脹對冲，每名客戶平均消費額（ARPU）會隨通脹調整。他亦看好中信國際電訊（1883），現時接近壟斷澳門市場，澳門近年國內生產總值（GDP）增長又勝於香港，現時股息約6厘，今年以來表現更跑贏電訊盈科（008）。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]