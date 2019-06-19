新世界7億購皇都戲院連3舖

土地註冊處顯示，皇都戲院大廈戲院部分以及地下27、28、80號舖，最新於上月由Orient Sea Investments Limited以7.36999億元購入，為新世界或有關人士，據新世界去年申請強拍文件所有，上述一籃子物業總面積約5090方呎，今次收購呎價高達14.47萬元。去年底新世界申請強拍時，該戲院部分連同該3個舖位當時估值3.4734億元，換言之是次新世界收購價較半年前的估值高出1.1倍。

整個皇都戲院大廈重建計劃，位於北角英皇道271至291號、渣華道4、4A 至4D、6、6A 至6D 號、電廠街2 至16 號，佔地36,201.5方呎，現有物業落成於1959年，樓齡已屆59年，若重建成住宅，地積比可達10倍，可建樓面約36.2萬方呎，若作商廈發展，地積比可提高至15倍，可建樓面達52.5萬方呎。

鱷魚恤5615萬沽軒尼詩道舖

另鱷魚恤（0122）公布，以5615萬元售出灣仔軒尼詩道大樓地舖，舖位面積1170方呎，呎價約4.8萬元。資料顯示，鱷魚恤2013年5280萬元購入該舖位，帳面僅獲利335萬元或6.3%。