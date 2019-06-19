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4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍

【明報專訊】近年政府積極增加土地供應，據屋宇署資料，4月份全港共有1545個單位落成，按月增加2.6倍，為今年新高，而首4月落成量亦較去年同期微增約2%。

華懋安達臣道批建4幢住宅

屋宇署昨天發表最新資料月報顯示，今年4月份全港共有8個私人住宅項目，共有1545個單位落成，較3月份的432伙急增近2.6倍，屬今年最多；至於今年首4個月共有2516伙私宅落成，較去年同期的2463伙按年微增2%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多個中小型項目同步落成，刺激4月份私人住宅落成量突破千伙，預期年內仍會有多個焦點項目可趕及竣工，故維持今年全年落成量約兩萬伙預測。

愉景灣第N1區北東面批建47.6萬呎

另外，屋宇署公布，4月份共批出19份建築圖則，包括7項住宅及商住發展及5項商業發展等，當中最大規劃為華懋觀塘安達臣道項目，地皮獲批建3幢20層高層及1幢9層高住宅（全在兩層地庫之上），涉25.9萬方呎樓面。資料顯示，華懋早於去年初以31億元奪得有關地皮，每方呎樓面地價約1.2萬元，及後政府公布把安達臣區內6幅私樓地皮撥作公營房屋之用。

香港興業（0480）大嶼山愉景灣第N1區北東面部份，獲批建13幢5至15層高分層住宅，以及4幢3層高洋房，涉及47.6萬方呎。至於新世界（0017）創辦人鄭裕彤故居、淺水灣道12號，則獲批重建1幢3層高洋房，涉及樓面達4.6萬方呎。

相關字詞﹕落成量 愉景灣 安達臣 華懋 屋宇署

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