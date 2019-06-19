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天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋

【明報專訊】居屋交投量雖然回軟，但做價卻持續上升。其中天水圍天盛苑有未補價居屋以486萬元售出，呎實9605元，呎價打破同區居屋第二市場紀錄；屯門居屋翠寧花園有兩房戶以525萬沽出，成交價創屋苑同類新高。不過，新界西油柑頭皇璧及上水天巒則齊錄二手蝕讓成交個案。

額印鬆綁 3年升值1倍

市場消息指，天盛苑O座中層4室，實用面積506方呎，新近以486萬元（未補地價）獲「白居二」客承接，實呎9605元，呎價創同區居屋第二市場新高。原業主於2016年以243萬元（未補地價）購入，持貨約3年，物業升值1倍。

翠寧兩房525萬破頂

同時，屯門亦有居屋錄高價成交。祥益地產分行經理林英傑表示，翠寧花園6座高層F室，實用面積484方呎，屬兩房間隔，新近獲同區客以525萬元（已補地價）承接，實呎10,847元，成交價及呎價均創屋苑同類戶型新高。

上述單位原業主於2013年以250萬元（已補地價）購入，持貨逾5年，帳面獲利275萬元，物業升值逾五成。

皇璧4500萬沽 9年實蝕近百萬

市場上錄得個別二手蝕讓個案。土地註冊處顯示，荃灣油柑頭皇璧高層C室複式戶，實用面積2561方呎，連車位以4500萬元易手，實呎17,571元。原業主為內地人，於2010年以4368萬元購入單位，持貨9年帳面獲利132萬元或3%，若扣除印花稅及佣金等使費，料實蝕近100萬元。

另外，屢錄二手蝕讓個案的上水天巒，位於一期瑞奇大道雙號屋，實用面積1576方呎，以2080萬元連租約沽出，實呎13198元。原業主為內地人，2010年以2126萬元購入物業，持貨約9年，帳面蝕讓約46萬元或2%離場。

相關字詞﹕皇璧 天巒 翠寧花園 天盛苑

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