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御半山II瑧頤周六對撼 共涉260伙 OMA OMA昨上載樓書加入戰團

【明報專訊】特首林鄭月娥昨天正式就修訂《逃犯條例》引起風波作公開道歉後，新界西北新盤戰一觸即發，新地（0016）屯門御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤昨日同步原價加推，共涉198伙，兩盤更於周六對撼，共涉260伙。此外，剛獲批預售的永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA昨晚亦上載樓書，料短期內公布銷售部署。

明報記者 林尚民、張允亭

御半山II期2號價單涉及108伙，其中包括10伙開放式單位、40伙1房戶、48伙2房戶及10伙3房戶，折實平均實呎16,360元，比上周公布的首張價單折實實呎約1.51萬元高出約8%，據悉主要反映單位樓層高低的因素。

兩盤本周六各推130伙

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御半山II期原價加推，單位實用面積介乎250至531方呎，折實價432萬至868萬元，折實實呎14,022至19,682元，折實平均實呎16,360元。項目2號價單入場單位為2A座1樓J室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實價432萬元；而售價最高單位為2A座21樓F室，實用面積531方呎，3房間隔，折實價868萬元。張太又指，項目最快周六開售，已公布216伙價單中，86伙折實價低於600萬元，折實平均實呎15,761元。

另瑧頤繼上周五公布首張價單後，昨加推2號價單，共涉90伙，折實平均實呎16,460元，包括22伙開放式單位、36伙1房戶、22伙2房戶及10伙3房戶，實用231至577方呎，折實價由386.7萬至1064.7萬元，折實實呎14,827至18,954元。發展商指，與上一張價單相比，平均提價逾1%，發展商昨晚上載銷售安排，周六發售130個單位。

君譽峰加推30伙 周六發售

此外，剛獲批預售的屯門掃管笏OMA OMA，亦於昨晚上載樓書，項目提供466伙，由開放式單位到4房間隔，實用由254至1659方呎，項目預計於2021年6月落成。其餘樓盤方面，君譽峰昨加推30伙，將於周六發售，實用面積181至365方呎，定價由492.2萬至1001.6萬元，扣除最高4%優惠後，折實價472.5萬至961.5萬元，折實實呎25,891至30,890元。

豪宅盤方面，由九倉（0004）與南豐發展、會德豐（0020）負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，最新以超過8.7億元連沽兩個分層戶，其中實用4266方呎的5樓C室，成交價逾4.223億元，而5樓D室、實用4596方呎，成交價逾4.55億元，兩個單位實呎同為9.9萬元。另發展商同時推出6個分層單位於下周三招標3小時。

相關字詞﹕瑧頤 新盤推售 御半山ii期

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