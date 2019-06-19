陳德豪﹕5月調整已充分 可吸價值股

另一方面，中國一直保持沉默，又計劃6月20日至21日到訪朝鮮，像是在提醒美國朝核問題能否解決中國是關鍵因素。事態的發展為市場增加了更多的不確定因素，讓大家更沒有明確的方向。

中國開放金融 釋國際投資者疑慮

中國股市方面，中國最近公布的官方人民幣中間價連日強於預期，堅守6.90的關口。這當然某程度上能紓緩投資者對人民幣貶值的憂慮。

而且，中國現時也不斷推行開放的措施，如在星期一便開始推行滬倫通，一系列的措施相信能夠增加中國市場在國際的地位。再加上市場開始預計中國在下半年有兩次降準降息，以回應經濟增長偏軟，透過釋放市場流動性進一步刺激經濟。

中美貿易摩擦至今，滬深300指數中的十大行業分類指數已經接近全軍覆沒，只剩下消費類股票如貴州茅台、五糧液和生豬產業類別碩果僅存。面對不同的政策衝擊，其他行業如公用事業以及醫藥行業也敗陣下來，可見中國股市應已經大幅調整。如果投資者因為中國一連串的措施對中國股市信心回歸，資金將有機會重新流入股市，那到時候跌勢也應到盡頭。

中美貿戰充滿不確定

當然貿易戰現時存在很大的不確定，我們可以看到最近避險資產如黃金及債券受投資者歡迎，金價更曾創全年新高，也是反映貿易戰及其他地緣因素等的風險。至於香港股市，雖然我們也會受貿易戰影響，但市場應已在5月的時候充分調整，我們仍認為現在是一個不錯的時機投資具價值的股票，我們在之前幾篇文章也有建議過具投資價值的股票。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]