經濟
陳德豪 對冲博弈

投資策略

下一篇 上一篇

陳德豪﹕5月調整已充分 可吸價值股

【明報專訊】上星期港股只微升不足1％，但整個星期波幅卻達到1000點，最主要是因為受到不同的消息影響。中美貿易戰方面，上星期缺乏重要消息帶動，當中包括兩國元首會否在月尾日本的G20會議見面，以及重啟貿易談判等重要的問題。美國總統特朗曾表明他現時沒有徵稅時間表，但他說如果習近平主席不參與G20會議，他將立即加徵3000億中國商品的關稅。

另一方面，中國一直保持沉默，又計劃6月20日至21日到訪朝鮮，像是在提醒美國朝核問題能否解決中國是關鍵因素。事態的發展為市場增加了更多的不確定因素，讓大家更沒有明確的方向。

中國開放金融 釋國際投資者疑慮

中國股市方面，中國最近公布的官方人民幣中間價連日強於預期，堅守6.90的關口。這當然某程度上能紓緩投資者對人民幣貶值的憂慮。

而且，中國現時也不斷推行開放的措施，如在星期一便開始推行滬倫通，一系列的措施相信能夠增加中國市場在國際的地位。再加上市場開始預計中國在下半年有兩次降準降息，以回應經濟增長偏軟，透過釋放市場流動性進一步刺激經濟。

中美貿易摩擦至今，滬深300指數中的十大行業分類指數已經接近全軍覆沒，只剩下消費類股票如貴州茅台、五糧液和生豬產業類別碩果僅存。面對不同的政策衝擊，其他行業如公用事業以及醫藥行業也敗陣下來，可見中國股市應已經大幅調整。如果投資者因為中國一連串的措施對中國股市信心回歸，資金將有機會重新流入股市，那到時候跌勢也應到盡頭。

中美貿戰充滿不確定

當然貿易戰現時存在很大的不確定，我們可以看到最近避險資產如黃金及債券受投資者歡迎，金價更曾創全年新高，也是反映貿易戰及其他地緣因素等的風險。至於香港股市，雖然我們也會受貿易戰影響，但市場應已在5月的時候充分調整，我們仍認為現在是一個不錯的時機投資具價值的股票，我們在之前幾篇文章也有建議過具投資價值的股票。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

上 / 下一篇新聞

和黃中國醫藥押後上市 一周第二宗 中美首腦通電夜期即飈 新股氣氛望改善　
和黃中國醫藥押後上市 一周第二宗 中美首腦通電夜期即飈 新股氣氛望改善　
長實趙國雄：特首暫緩修例合時 料不影響樓市
長實趙國雄：特首暫緩修例合時 料不影響樓市
無懼市况 5新股如期招股
無懼市况 5新股如期招股
CFO武衛取代蔡崇信 接掌阿里戰略投資部
CFO武衛取代蔡崇信 接掌阿里戰略投資部
花旗：暫緩修例 地產股最受惠
花旗：暫緩修例 地產股最受惠
Naspers大股東GEPF擬減持
Naspers大股東GEPF擬減持
內地客赴港買投資相連保單「輸凸」 安盛：由獨立經紀分銷 已報警
內地客赴港買投資相連保單「輸凸」 安盛：由獨立經紀分銷 已報警
投連險海嘯前曾大行其道
投連險海嘯前曾大行其道
旺旺全年多賺11.6％ 派息增34％
旺旺全年多賺11.6％ 派息增34％
東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救
東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救
OKURA擬1500萬拓競賽馬匹
OKURA擬1500萬拓競賽馬匹
雅居樂陳卓賢長子旗下 景業名邦申上市
雅居樂陳卓賢長子旗下 景業名邦申上市
冼國林入稟 尋求推翻第一信用案判決
冼國林入稟 尋求推翻第一信用案判決
修例風波紓緩 港股升271點 花旗料恒指今年重上30000點
修例風波紓緩 港股升271點 花旗料恒指今年重上30000點
首隻主動型ETF 昨港交所上市
首隻主動型ETF 昨港交所上市
內地旅遊服務商：美加團首4月微跌
內地旅遊服務商：美加團首4月微跌
森信紙業全年純利倒退44%
森信紙業全年純利倒退44%
新世紀擬4.57億 購大股東財務公司股權
新世紀擬4.57億 購大股東財務公司股權
習特通電刺激 美股早段大漲 歐央行放鴿：通脹倘不達標 再啟寬鬆貨幣政策
習特通電刺激 美股早段大漲 歐央行放鴿：通脹倘不達標 再啟寬鬆貨幣政策
fb伙28機構 強攻加密貨幣
fb伙28機構 強攻加密貨幣
巴黎航空展 波音首日零訂單
巴黎航空展 波音首日零訂單
Tesla重組亞洲業務 專注大中華區市場
Tesla重組亞洲業務 專注大中華區市場
張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫
張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫
沈華﹕低息環境下尋找高息股
沈華﹕低息環境下尋找高息股
植耀輝﹕中美關係惡化反利港交所
植耀輝﹕中美關係惡化反利港交所
技術取勝﹕會德豐50天線阻力不輕
技術取勝﹕會德豐50天線阻力不輕
上月被狙擊 Mega Expo改名諾發
上月被狙擊 Mega Expo改名諾發
劉思明﹕港股回氣後闖高位 出口板塊受捧
劉思明﹕港股回氣後闖高位 出口板塊受捧
周顯﹕股壇叻人要懂如何引退
周顯﹕股壇叻人要懂如何引退
湯文亮﹕陳德霖沒扼殺年輕人上車機會
湯文亮﹕陳德霖沒扼殺年輕人上車機會
御半山II瑧頤周六對撼 共涉260伙 OMA OMA昨上載樓書加入戰團
御半山II瑧頤周六對撼 共涉260伙 OMA OMA昨上載樓書加入戰團
戴德梁行：政治不穩 料下半年交投跌
戴德梁行：政治不穩 料下半年交投跌
天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋
天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋
4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍
4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍
新世界7億購皇都戲院連3舖
新世界7億購皇都戲院連3舖
OP MALL首階段30萬呎招租 九成租出
OP MALL首階段30萬呎招租 九成租出
以立投資董事總經理林少陽：本地地產電訊股可攻可守
以立投資董事總經理林少陽：本地地產電訊股可攻可守