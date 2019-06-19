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劉思明﹕港股回氣後闖高位 出口板塊受捧

【明報專訊】港股昨天回氣後向上，恒指高開62點走高，午後最多升356點、高見27,584點回順，收報27,498點，升271點或1%；國指升0.76%。大市成交710億元，低於60天平均成交近三成。恒指偏強受到個別藍籌股強勢的支持，除了之前提過的港交所（0388），還有防守性的港鐵（0066）、電能（0006）及長建（1038），工行（1398）亦稍稍轉強。

多股份逆市跌 升勢集中

不過，昨天整體大市跟不上恒指表現，恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.37%、0.61%，表現一般。據《明報》港股數據庫，升跌比率69比31，升逾3%佔上升股份半成多；陽燭對陰燭為58比42，大市不少股份逆市下跌，買盤並不積極，只是集中少數。

行業缺乏亮點，本報數據庫追蹤30個行業，有近九成上升，但大多升幅少於1%；紡織及服飾升1.69%表現最強；其次家居用品、農業及水務升約1.5%，各有五六成上升股份，表現參差。行業中受中美摩擦負面影響的股份受到追捧，利豐（0494）、創科（0669）、萬洲（0288）、敏華（1999）升逾2%。

家品股中歐舒丹（0973）表現一枝獨秀，公司公布截至3月底全年業績，純利增長逾兩成，刺激股價急升近9%。集團純利大增，得益於實際稅率急降8.3個百分點至20.7%，主要是由於美國稅改；期內撇除外匯換算影響，核心的同比店舖增長疲弱，收入按年僅升1.8%；增長動力依靠其他銷售，包括去年增持成附屬而綜合入帳的LimeLife，以及中國、美國及韓國的網上商城的銷售。

據野村報告引述歐舒丹管理層指引，2020年第一季度至今（4月至今）亞洲表現保持強勁，歐洲有所改善，惟單一最大市場的美國， 經營依然艱難。預期集團核心品牌保持低單位增長，未來需要進一步投入，將LimeLife引入其他新市場，以及今年3月完成收購品牌Elemis，以帶動收入增長，但此舉對經營溢利率造成壓力。

歐舒丹見曙光 近20天線吸

股價方面，歐舒丹對比其他國際護膚化妝公司如L'Oreal、Shiseido、Ulta Beauty等，走勢持續偏淡；不過，該股昨天急升，初現曙光，有扭轉頹勢迹象，惟短線於15元以上的沽壓不輕，且候其回落至14元或20天線附近吸納。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕歐舒丹 中美貿易 藍籌股 港股

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