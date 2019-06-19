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張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫

【明報專訊】恒指昨升271點，收報27,498點，成交金額710億元。港府暫緩修例，港股周一先升後回順，但周二卻愈升愈有，騰訊（0700）、友邦（1299）及港交所（0388）帶動大市上揚。究竟是因為特首林鄭月娥現身道歉，還是臨近聯儲局議息而偷步炒減息，筆者還是傾向後者。市場相信本周只會釋放減息的明確信號，7月起開始減息，到年底前估計減息幅度介乎25點子至75點子。但在聯儲局主席鮑威爾登場前，歐央行總裁德拉吉卻搶先出口術放鴿，全球股市應聲彈起，設局有點讓貨幣競爭性貶值之勢。

重磅股拉升下恒指升逾1%，一直偏弱的國指也有相若升幅，但全市來看，上升股份比例僅57%，難言全面，很多股份在低位依然反彈乏力。友邦獲多家大行唱好，上調目標價至90元以上，股價升2%。伽馬數據顯示，《和平精英》與《明日方舟》均進入了移動遊戲收入十大。前者5月創造流水預計超過10億，《明日方舟》創造收入預計超5億元，騰訊升1.5%。港交所繼續炒作阿里回歸，股價以接近全日最高位收市升2.72%。

全球經濟向下 歐美各國減息鬥貶值

現在大格局是美國經濟放緩，市場認為明年經濟衰退的可能性大約30%，2021年則達40%，聯儲局未來6個月一定要提前減息以穩住經濟。德國因中美貿易戰而出口受影響，要留意的是，歐洲央行2018年敢於削減寬鬆措施，一來部分市場已無債可買，二來歐元兌美元貶值幅度頗大，本身就是一個強勁的寬鬆措施。當火車頭德國出口下滑、工業不振，疊加聯儲局減息壓低美元推高歐元匯價，歐元區經濟就會陷入困境甚至嚴重困境，一定要出手壓低歐元。

市場表現已假設歐洲央行重啟資產購買計劃，法國10年期國債息率首次跌至零水平，奧地利跌至負利率，而相對高息的意大利和西班牙國債，息率分別大跌18.8點子及11.4點子至2.106厘及0.407厘。以幅度計，西班牙債息跌幅達到20%，可見市場反應有多激烈。但在各大央行放鴿的背後，就是全球經濟同步向下，就算是新興市場需求也偏弱，而中美貿易戰推高入口貨品價格，也確實令很多美國企業邊際利潤受壓，這些都不是減息和QE能夠解決。當然，央行向市場注入資金，資產價格總會上漲，基本因素較佳的上升幅度較大。美國科技股是最佳之選，本地地產股、房託等也可能會進一步上升。

資金續氾濫 港樓再試高位

筆者不是說本港樓價仍很合理，相反，現在一些質素很差的舊樓也是天價，租金回報僅2厘多。但無奈香港資金實在氾濫，而大家都相信減息過後就是QE，誰都害怕所持的現金貶值。試想想，2009年100萬元還足夠應付首期，現在呢？面對央行重啟QE大潮，加上《逃犯條例》修訂的憂慮不再，只要中美貿易戰不再升級，已積累不少購買力的樓市，估計很快會重新熾熱起來，有機會再度上試高位。

[張兆聰 還看今朝]

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