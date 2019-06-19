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經濟
2019年6月19日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
和黃中國醫藥押後上市 一周第二宗 中美首腦通電夜期即飈 新股氣氛望改善
長實趙國雄：特首暫緩修例合時 料不影響樓市
無懼市况 5新股如期招股
CFO武衛取代蔡崇信 接掌阿里戰略投資部
花旗：暫緩修例 地產股最受惠
Naspers大股東GEPF擬減持
內地客赴港買投資相連保單「輸凸」 安盛：由獨立經紀分銷 已報警
投連險海嘯前曾大行其道
旺旺全年多賺11.6％ 派息增34％
東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救
OKURA擬1500萬拓競賽馬匹
雅居樂陳卓賢長子旗下 景業名邦申上市
冼國林入稟 尋求推翻第一信用案判決
修例風波紓緩 港股升271點 花旗料恒指今年重上30000點
首隻主動型ETF 昨港交所上市
內地旅遊服務商：美加團首4月微跌
森信紙業全年純利倒退44%
新世紀擬4.57億 購大股東財務公司股權
習特通電刺激 美股早段大漲 歐央行放鴿：通脹倘不達標 再啟寬鬆貨幣政策
fb伙28機構 強攻加密貨幣
巴黎航空展 波音首日零訂單
Tesla重組亞洲業務 專注大中華區市場
張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫
沈華﹕低息環境下尋找高息股
植耀輝﹕中美關係惡化反利港交所
技術取勝﹕會德豐50天線阻力不輕
上月被狙擊 Mega Expo改名諾發
劉思明﹕港股回氣後闖高位 出口板塊受捧
周顯﹕股壇叻人要懂如何引退
湯文亮﹕陳德霖沒扼殺年輕人上車機會
陳德豪﹕5月調整已充分 可吸價值股
御半山II瑧頤周六對撼 共涉260伙 OMA OMA昨上載樓書加入戰團
戴德梁行：政治不穩 料下半年交投跌
天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋
4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍
新世界7億購皇都戲院連3舖
OP MALL首階段30萬呎招租 九成租出
以立投資董事總經理林少陽：本地地產電訊股可攻可守
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技術取勝﹕會德豐50天線阻力不輕
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【明報專訊】敏華3.6元有沽壓（圖）
中國建材上試6.7元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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