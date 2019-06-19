植耀輝﹕中美關係惡化反利港交所

阿里回歸 掀中資回流序幕

至於阿里業務前景，作為內地兩大科技巨頭(為何稱兩大巨頭？皆因百度市值已被另外兩者拋離得愈來愈遠，很難再相提並論矣)，加上阿里雲在內地擁有絕對市場份額，賣點自不言而喻。但筆者想進一步剖析的是，阿里巴巴今次回歸，會否成為未來中概股回流之一大趨勢？

內地企業過往赴美上市，主要是當地在法規以至資格申請，例如對盈利要求、成立時間甚至是「同股不同權」等皆較寬鬆，納指處理上市申請亦可能只需4至6個星期，因此自然有其吸引力。然而，近年或者受中美關係影響，中概股亦開始面對較嚴格的規範。早前美國國會多名議員便提出法案，要求在當地上市之中國公司，須披露完整審計報告，違者將被退市之餘，3年內亦不得重新上市。由於中概股絕大部分營運皆在中國，受國內法律法規限制，審計也都在中國境內進行，而審計團隊只須向SEC（美國證交會）提交20-F審計報告便可，但今次建議卻明顯在加強披露，令中概股未來在美國上市增添更多變數。

亦因如此，當消息曝光後，不少分析認為，照現時情况，未來可能會有更多中概股選擇香港或內地科創板作第二上市。筆者亦相信，有關情况出現機會頗高，尤其是面對當前中美之間錯綜複雜的形勢。至於港交所未來有多受惠，現階段還是拭目以待吧！但基於股價亦已反彈不少，因此暫不建議考慮。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]