沈華﹕低息環境下尋找高息股

高息股好處：波幅小兼受惠減息

在這樣的市場環境下，投資者可考慮適當將資金投資在高息股票。回顧過往表現，高息股票在市場環境大幅波動的情况下，往往能够保持較低的波幅，特別是在市場出現較大幅度調整的時候。另外，隨着利率進一步下降，高息股票的股息收益率和無風險回報（通常指美國10年期國債收益率）的利差擴大，將帶動對高收益股票的需求，對高收益股票的價格有正面的推動作用。不僅如此，高收益股票通過派息，使投資者定期收到部分投資收益，相當於降低的投資風險，對於有定期現金流需求的投資者（如已退休的人士），顯得特別吸引。

適合需要定期現金流退休人士

本港上市公司中的高息股票，主要集中在銀行、房地產、公用事業、高速公路、房地產信託、電訊、工業、能源、造紙以及航運等行業。其中，銀行、房地產、能源、造紙和航運等行業周期性較為明顯。若投資者抓對了周期的買入點，可以獲得較高回報，但是如果周期看得不準，或政策出現較大變化，股價也可能有較大回調。相反，公用事業、電訊、高速公路、房地產信託等行業，行業護城河較高、現金流非常穩定、受經濟周期和外部衝擊的影響相對較小，可以在給投資者提供較高股息收益的同時，有效地管控下行風險。

須揀可持續派高息公司

投資者在投資高息股票的時候，還有一些因素要特別注意。例如，有些公司雖然股息收益率很高，但高股息是來自一些一次式的收益，主營業務表現卻未如理想，此類公司的高股息往往無法持續，而且經常在公司公布此類一次式的高股息方案或者特別股息方案的時候，股價即時上漲，導致利好消息已經反映在股價上，這時候買入該股票，不僅上漲空間有限，而且一旦公司股息率下降，下行風險還相當高。另外，有些公司收入逐年下滑，公司的高股息只是股價大幅下跌而股息的金額並未相應下調的結果。這種情况下，一來高股息難以持續；二來公司業務可能持續下滑，導致股價繼續下跌，這樣的公司還是不碰為妙。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]