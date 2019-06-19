習特通電刺激 美股早段大漲 歐央行放鴿：通脹倘不達標 再啟寬鬆貨幣政策

中美貿易爭端形勢未明之際，美國政府發表報告，​​稱中國持有的美國國債規模跌至兩年低位。美國財政部的數據顯示，中國4月持有的美國國債減少75億美元，總值跌至1.11萬億美元左右，但仍是美國國債的最大持有者。不過美國財政部前官員塞瑟（Brad Setser）等觀察家認為，中國是透過比利時的歐洲清算銀行等途徑，暗中購入美國國債。比利時是歐洲結算系統的總部，存放來自多家央行、商業銀行、投資銀行、信託公司等在這裏交易或清算的資產，當中包括美國國債等。比利時購入的美國國債，在過去一年有所上升（見圖）。

中國減持美債至兩年新低

中國政府減持美國國債是敏感的議題。不過拋售美國國債以提高美國借貸成本的做法，也會損害中國的利益。德銀駐香港的首席經濟師斯潘塞（Michael Spencer）稱，近幾個月中國官方的外匯儲備數據幾乎沒有變化，中方有可能在一個帳戶出售美國國債，並在另一個帳戶買入。過去10年，外國資金所持的美國國債份額呈下降趨勢，但這對美國政府的借貸成本沒有任何明顯影響。市場預期聯儲局今夏或稍後將會減息，美國10年期國債孳息率昨跌至2.03厘左右，為20個月低位。日本仍是美國國債的第二大持有者，4月持有量降至1.06萬億美元，低於一個月前的1.08萬億美元。

憧憬減息 歐3國10年債息首穿零

歐元區5月通脹率回落至1.2%，較4月數字低0.5個百分點，見逾1年新低。任期將於10月完結的歐洲央行行長德拉吉，昨為歐央行新一輪寬鬆措施設定較低的門檻。他說，倘經濟和通脹前景未見改善，將需要額外刺激措施。他特別提減息是選項之一，促使歐元兌美元跌穿1.12。部分分析預期德拉吉卸任前會減息。貨幣市場預期，歐央行將在12月底前減息0.1厘。歐洲國家債息下跌，法國、瑞典及奧地利10年期國債孳息首跌穿0厘。

歐央行預測明年經濟增長較低

歐洲央行最近預測，明年經濟增長和通脹預測將會較低。德拉吉強調，歐央行還有很多「武器」，購買資產計劃還有很大空間，若通脹未達到目標，仍可減息或進一步購買資產。彭博社引述3名歐洲央行官員稱，若要提振通脹，減息將會是歐洲央行首選措施。官員稱，市場的通脹預期降至歷史低位，促使歐央行傾向採取行動，初步措施是將借貸成本進一步降至零以下。國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家布蘭查德（Olivier Blanchard）稱，幾乎可以肯定歐洲央行不能獨自對抗經濟衰退的威脅，它需要幫助。特朗普昨發推文稱，歐洲央行削弱歐元的行動，對美國並不公平。

（綜合報道）

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