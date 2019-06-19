經濟
國際金融
下一篇 上一篇

習特通電刺激 美股早段大漲 歐央行放鴿：通脹倘不達標 再啟寬鬆貨幣政策

【明報專訊】美國總統特朗普昨發推文稱，與中國國家主席習近平進行了「良好的電話交談」，並將於下周的G20峰會與對方詳談（相關新聞刊A11版）。市場盼中美緊張形勢可望緩和，刺激美股早段上漲，道指升逾300點，納指和標普500指數升逾1%。歐洲央行行長德拉吉昨亦放鴿，聲言若通脹未達目標，將需要再次放鬆貨幣政策，可能再次減息或購買資產，刺激泛歐Stoxx 600指數升逾1%，創1個月高位。

中美貿易爭端形勢未明之際，美國政府發表報告，​​稱中國持有的美國國債規模跌至兩年低位。美國財政部的數據顯示，中國4月持有的美國國債減少75億美元，總值跌至1.11萬億美元左右，但仍是美國國債的最大持有者。不過美國財政部前官員塞瑟（Brad Setser）等觀察家認為，中國是透過比利時的歐洲清算銀行等途徑，暗中購入美國國債。比利時是歐洲結算系統的總部，存放來自多家央行、商業銀行、投資銀行、信託公司等在這裏交易或清算的資產，當中包括美國國債等。比利時購入的美國國債，在過去一年有所上升（見圖）。

中國減持美債至兩年新低

中國政府減持美國國債是敏感的議題。不過拋售美國國債以提高美國借貸成本的做法，也會損害中國的利益。德銀駐香港的首席經濟師斯潘塞（Michael Spencer）稱，近幾個月中國官方的外匯儲備數據幾乎沒有變化，中方有可能在一個帳戶出售美國國債，並在另一個帳戶買入。過去10年，外國資金所持的美國國債份額呈下降趨勢，但這對美國政府的借貸成本沒有任何明顯影響。市場預期聯儲局今夏或稍後將會減息，美國10年期國債孳息率昨跌至2.03厘左右，為20個月低位。日本仍是美國國債的第二大持有者，4月持有量降至1.06萬億美元，低於一個月前的1.08萬億美元。

憧憬減息 歐3國10年債息首穿零

歐元區5月通脹率回落至1.2%，較4月數字低0.5個百分點，見逾1年新低。任期將於10月完結的歐洲央行行長德拉吉，昨為歐央行新一輪寬鬆措施設定較低的門檻。他說，倘經濟和通脹前景未見改善，將需要額外刺激措施。他特別提減息是選項之一，促使歐元兌美元跌穿1.12。部分分析預期德拉吉卸任前會減息。貨幣市場預期，歐央行將在12月底前減息0.1厘。歐洲國家債息下跌，法國、瑞典及奧地利10年期國債孳息首跌穿0厘。

歐央行預測明年經濟增長較低

歐洲央行最近預測，明年經濟增長和通脹預測將會較低。德拉吉強調，歐央行還有很多「武器」，購買資產計劃還有很大空間，若通脹未達到目標，仍可減息或進一步購買資產。彭博社引述3名歐洲央行官員稱，若要提振通脹，減息將會是歐洲央行首選措施。官員稱，市場的通脹預期降至歷史低位，促使歐央行傾向採取行動，初步措施是將借貸成本進一步降至零以下。國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家布蘭查德（Olivier Blanchard）稱，幾乎可以肯定歐洲央行不能獨自對抗經濟衰退的威脅，它需要幫助。特朗普昨發推文稱，歐洲央行削弱歐元的行動，對美國並不公平。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

和黃中國醫藥押後上市 一周第二宗 中美首腦通電夜期即飈 新股氣氛望改善　
和黃中國醫藥押後上市 一周第二宗 中美首腦通電夜期即飈 新股氣氛望改善　
長實趙國雄：特首暫緩修例合時 料不影響樓市
長實趙國雄：特首暫緩修例合時 料不影響樓市
無懼市况 5新股如期招股
無懼市况 5新股如期招股
CFO武衛取代蔡崇信 接掌阿里戰略投資部
CFO武衛取代蔡崇信 接掌阿里戰略投資部
花旗：暫緩修例 地產股最受惠
花旗：暫緩修例 地產股最受惠
Naspers大股東GEPF擬減持
Naspers大股東GEPF擬減持
內地客赴港買投資相連保單「輸凸」 安盛：由獨立經紀分銷 已報警
內地客赴港買投資相連保單「輸凸」 安盛：由獨立經紀分銷 已報警
投連險海嘯前曾大行其道
投連險海嘯前曾大行其道
旺旺全年多賺11.6％ 派息增34％
旺旺全年多賺11.6％ 派息增34％
東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救
東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救
OKURA擬1500萬拓競賽馬匹
OKURA擬1500萬拓競賽馬匹
雅居樂陳卓賢長子旗下 景業名邦申上市
雅居樂陳卓賢長子旗下 景業名邦申上市
冼國林入稟 尋求推翻第一信用案判決
冼國林入稟 尋求推翻第一信用案判決
修例風波紓緩 港股升271點 花旗料恒指今年重上30000點
修例風波紓緩 港股升271點 花旗料恒指今年重上30000點
首隻主動型ETF 昨港交所上市
首隻主動型ETF 昨港交所上市
內地旅遊服務商：美加團首4月微跌
內地旅遊服務商：美加團首4月微跌
森信紙業全年純利倒退44%
森信紙業全年純利倒退44%
新世紀擬4.57億 購大股東財務公司股權
新世紀擬4.57億 購大股東財務公司股權
fb伙28機構 強攻加密貨幣
fb伙28機構 強攻加密貨幣
巴黎航空展 波音首日零訂單
巴黎航空展 波音首日零訂單
Tesla重組亞洲業務 專注大中華區市場
Tesla重組亞洲業務 專注大中華區市場
張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫
張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫
沈華﹕低息環境下尋找高息股
沈華﹕低息環境下尋找高息股
植耀輝﹕中美關係惡化反利港交所
植耀輝﹕中美關係惡化反利港交所
技術取勝﹕會德豐50天線阻力不輕
技術取勝﹕會德豐50天線阻力不輕
上月被狙擊 Mega Expo改名諾發
上月被狙擊 Mega Expo改名諾發
劉思明﹕港股回氣後闖高位 出口板塊受捧
劉思明﹕港股回氣後闖高位 出口板塊受捧
周顯﹕股壇叻人要懂如何引退
周顯﹕股壇叻人要懂如何引退
湯文亮﹕陳德霖沒扼殺年輕人上車機會
湯文亮﹕陳德霖沒扼殺年輕人上車機會
陳德豪﹕5月調整已充分 可吸價值股
陳德豪﹕5月調整已充分 可吸價值股
御半山II瑧頤周六對撼 共涉260伙 OMA OMA昨上載樓書加入戰團
御半山II瑧頤周六對撼 共涉260伙 OMA OMA昨上載樓書加入戰團
戴德梁行：政治不穩 料下半年交投跌
戴德梁行：政治不穩 料下半年交投跌
天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋
天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋
4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍
4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍
新世界7億購皇都戲院連3舖
新世界7億購皇都戲院連3舖
OP MALL首階段30萬呎招租 九成租出
OP MALL首階段30萬呎招租 九成租出
以立投資董事總經理林少陽：本地地產電訊股可攻可守
以立投資董事總經理林少陽：本地地產電訊股可攻可守