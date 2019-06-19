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內地旅遊服務商：美加團首4月微跌

【明報專訊】內地旅遊服務供應商飛揚集團（1901）昨日起招股，集團首4個月前往美國及加拿大的旅行團銷售量按年有輕微下跌，不過旅行團銷售的總收入按年有所增加。集團董事長何斌鋒指出，相信美加團銷量稍為下跌只屬於正常波動，中美貿易戰對行業未有太大影響，形容內地人出外旅遊已成剛性需求，預計線上銷售增長會快速增長。

飛揚集團：日本團增長最快

集團去年線上及線下業務收入佔比分別為58.9%及41.1%，何斌鋒指出，線下業務對集團亦相當重要，可確保品牌形象，消費者亦更有安全感。展望未來，集團將於上海及杭州成立辦公室，主要服務B2B（商業對商業）客戶，將適當增加銷售點，但並非核心戰略。

飛揚合共引入3名基礎投資者，包括縱橫遊（8069）認購500萬元，以及寧興集團及君安物產，三者合共認購4000萬元，佔公司股本7.7%。何斌鋒表示，集團的日本旅行團增長最為快速，原因包括目的地吸引，公司亦加大力度發展該地區的業務，今年首4個月亦見明顯增長。他續稱，內地人口龐大，除了歐洲、泰國等熱門國家，未來亦看好越南旅遊市場可快速增長。

盼與縱橫遊合作開發日本市場

何斌鋒又稱，飛揚今次引入縱橫遊為基礎投資者，正是希望雙方共同開發日本市場，集團會負責開拓華東地區，包括來往日本的機票，而縱橫遊發展日本旅遊市場約40年，有一定經驗及實力，亦有自家的個性化產品，相信雙方優勢可作互補，加強日本業務。

集團於昨日至21日（周五）期間招股，擬發行1.25億股，其中10%作公開發售，招股價介乎1至1.1元，一手2000股，入場費為2222.16元，集資最多1.375億元，料於28日（周五）於主板掛牌上市。智富融資為獨家保薦人。

相關字詞﹕華東地區 旅遊市場 縱橫遊 新股上市 飛揚集團 旅遊 中美貿易戰

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