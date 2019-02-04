經濟
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修例風波紓緩 港股升271點 花旗料恒指今年重上30000點

【明報專訊】香港政府早前公布暫緩《逃犯條例》修訂，及昨早已傳出特首林鄭月娥將就事件公開道歉，港股昨日承接周一升勢，高開62點，其後更升穿20天線（27,262點），收市升271點或1%，報27,498點，港股成交依然偏低。大行花旗維持恒指年底目標30,000點不變，意味港股仍有9%的潛在升幅。

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日高開62點，報27,289點，午後多隻重磅股升幅擴大，帶領恒指高見27,584點，最多升356點，尾市維持逾200點升幅，全日收報27,498點，上升271點或1%，國企指數收報10,507點，上升79點或0.8%，主板成交710億元。

減息預期升溫 本地地產股升幅顯著

重磅股方面，友邦（1299）升2%，收報76.7元，騰訊（0700）收市升1.52%至334元，港交所（0388）亦升2.7%，3隻藍籌股合計貢獻恒指升幅120點。市場憧憬美國減息預期升溫，本地地產股昨日午後升幅顯著，新地（0016）升2.52%，收報130.2元；信置（0083）升2.34%，收報13.1元。滬倫通周一通車後，中資劵商股繼續有炒作，華泰證劵（6886）收市升2.89%至12.1元，中金（3908）亦升1.92%，收報14.84元。

花旗發表2019年下半年亞太區市場展望報告，該行指出，恒生指數現時的預測市盈率為11.8倍，低於平均值的12.5倍，維持恒指年底30,000點的目標不變。板塊方面，花旗看好本地地產股，濠賭股則受中美貿易戰、新規管及區域競爭影響，預計貴賓廳業務會較為疲弱。

耀才：27800點阻力較大

耀才證券研究部總監植耀輝認為，香港政治局勢有所緩和，改善港股氣氛，不過美國聯儲局議息，以及下周的G20峰會等因素仍影響股市，未見較多投資者重新入市，大多持觀望態度。他預計，目前港股仍於27,000點至27,800點上落，預料27,800點水平有較大阻力，要等待成交顯著回升，恒指才有力向上。

相關字詞﹕國企指數 恒生指數 滬倫通 濠賭股 花旗 植耀輝 g20峰會 貿易戰 中美貿易戰 逃犯條例

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