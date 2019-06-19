經濟
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東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救

【明報專訊】上周發盈警指受累內地貸款撥備致中期純利大幅倒退本地銀行股東亞銀行（0023），昨日有內媒引述消息指會向主理內地業務東亞中國注資，但未提金額。東亞發言人回覆本港媒體沒直接承認或否認傳言，但稱如有需要會注資東亞中國。

發言人：如有需要 會注資東亞中國

東亞昨日收報21元，跌0.94%。內媒《財新》昨日引述消息人士表示，東亞中國目前經營情况一切正常，而母行東亞銀行正計劃短期內注資，以確保內地業務穩健發展，但未有透露金額及日期。就報道內容，東亞銀行發言人回覆本港媒體表示，集團一直支持東亞中國的發展，並不時檢討資本狀况，如有需要，會注資東亞中國。

東亞在上周四（13日）發盈警，指受累於4筆總值62億元的內地民企貸款，預期將導致約25億元至30億元的重大稅後減值損失。該行指，4筆貸款是早年批出的非一線城市及商業房地產企業，強調屬個別案例。但受盈警影響，東亞股價已連跌3日，累跌14.3%；多間大行如高盛、大摩、摩通、花旗、美銀美林紛下調其目標價。

德銀：情况恐蔓延其他銀行

德銀報告也指出，東亞盈警令市場感意外與不安，亦擔心類似情况會蔓延至其他銀行，但報告認為，雖然內地宏觀經濟不明朗是可能會導致更多壞帳情况，但主要還是東亞的貸款種類及地理彈性低於同行。德銀指出，東亞約有28%的貸款來自內地，是港銀中比例最高，此外，去年有35%貸款來自房地產和投資領域，而68%存款組合來自定期存款，均高於同行水平。另一方面，由於存款成本高，東亞過去幾年傾向重視收益率較高的業務，然而缺乏足夠的盈利去緩衝抵消任何重大資產的惡化。

據港交所股權披露，7月退休的東亞主席李國寶在盈警後，分別於上周五（14日）及前日（17日）連續在場內增持，合共增持公司35萬股，每股平均價分別為22.078元及21.31元，涉及總值765萬元，其最新持股量升至3.73%。

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