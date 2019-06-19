東亞中國貸款撇帳或需母行注資打救

發言人：如有需要 會注資東亞中國

東亞昨日收報21元，跌0.94%。內媒《財新》昨日引述消息人士表示，東亞中國目前經營情况一切正常，而母行東亞銀行正計劃短期內注資，以確保內地業務穩健發展，但未有透露金額及日期。就報道內容，東亞銀行發言人回覆本港媒體表示，集團一直支持東亞中國的發展，並不時檢討資本狀况，如有需要，會注資東亞中國。

東亞在上周四（13日）發盈警，指受累於4筆總值62億元的內地民企貸款，預期將導致約25億元至30億元的重大稅後減值損失。該行指，4筆貸款是早年批出的非一線城市及商業房地產企業，強調屬個別案例。但受盈警影響，東亞股價已連跌3日，累跌14.3%；多間大行如高盛、大摩、摩通、花旗、美銀美林紛下調其目標價。

德銀：情况恐蔓延其他銀行

德銀報告也指出，東亞盈警令市場感意外與不安，亦擔心類似情况會蔓延至其他銀行，但報告認為，雖然內地宏觀經濟不明朗是可能會導致更多壞帳情况，但主要還是東亞的貸款種類及地理彈性低於同行。德銀指出，東亞約有28%的貸款來自內地，是港銀中比例最高，此外，去年有35%貸款來自房地產和投資領域，而68%存款組合來自定期存款，均高於同行水平。另一方面，由於存款成本高，東亞過去幾年傾向重視收益率較高的業務，然而缺乏足夠的盈利去緩衝抵消任何重大資產的惡化。

據港交所股權披露，7月退休的東亞主席李國寶在盈警後，分別於上周五（14日）及前日（17日）連續在場內增持，合共增持公司35萬股，每股平均價分別為22.078元及21.31元，涉及總值765萬元，其最新持股量升至3.73%。