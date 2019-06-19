經濟
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旺旺全年多賺11.6％ 派息增34％

【明報專訊】內需股旺旺（0151）公布截至今年3月底全年業績，純利按年升11.6%至34.77億元（人民幣．下同），每股基本盈利0.2793元。集團擬派末期息每股0.0241美元，以及每股特別股息0.0048美元，合計0.0289美元，按年增加34.4%。旺旺昨日中午公布業績，收市報5.87元，升1.73%。

毛利率按年增2.7個百分點

集團全年收入增加2.8%至207.12億元，毛利率為45.4%，按年增加2.7個百分點，主要受惠產品提高獲利能力，以及大宗原物料價格回落。

撇除其他收入與其他收益淨額，營運利潤按年增加16.8%至40.77億元，該營運利潤率19.7%，按年增加2.4個百分點。

按產品分類計，最大分部業務乳品及飲料全年收入為97.3億元，按年增加1.6%，佔總收入的47%。

另外，米果收入達58.13億元，按年增加3.9%；休閒食品收益為51.01億元，按年增加3.5%，兩類食品佔總收入的52.7%。集團提到，2018年財年的外銷米果收入達中單位數增長，隨着集團拓展海外市場，將會針對不同目標市場，推出帶有地區特色的米果產品。

5000萬收購鄱陽縣雞蛋商

其他收入方面，全年來自政府補助金按年減少22.7%至3.68億元；出售廢棄物資收入按年增加17.8%至7383萬元。

另外，集團昨日公布，以5000萬元收購鄱陽縣林旺林業開發有限公司，其主要業務為生產及銷售新鮮雞蛋。集團指出，收購可確保穩定的新鮮雞蛋上游供應，以及確保雞蛋供應安全，有效控制雞蛋質量。

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