經濟
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內地客赴港買投資相連保單「輸凸」 安盛：由獨立經紀分銷 已報警

【明報專訊】過去不少內地人來港購買保險，除可選擇美元保單減低人民幣貶值風險，亦可將資產分散到境外。不過內地《證券時報》日前報道，約有200名來自內地、新加坡等地的客戶，透過保險經紀投保安盛的非保證投資相連保險，保單與一隻名為「Hong Kong Investment Fund」基金掛鈎，惟去年中保單淨值暴跌95%。安盛兩個月內三度發出聲明（見表），指該基金涉及欺詐，已報警處理。

明報記者 歐陽偉昉

投保人稱，該投連險產品僅向專業投資者提供，惟安盛並未進行專業資格審核，有投資者所投金額遠未及專業投資者需達的底線。他們亦稱，中介曾表示產品主要投資穩定的香港物業租售和二手加按服務，但未通知投保人下改為投資金融衍生工具，導致虧損。他們的投保額從數十萬至千萬元人民幣不等，扣除帳戶建檔費、管理費等費用後，保單的淨值為負數，即等如「輸凸」。據了解，投保者大部分來自內地。

安盛：利益同受潛在欺詐活動損害

安盛則在近兩個月三度發聲明，表示該投資相連險讓專業投資者自由及獨立地選擇與其保單掛鈎的資產，該基金是由東航國際金融（開曼群島）管理，大部分投資的客戶是由獨立保險經紀Asia One代表。該基金價值近月顯著下跌並清盤，安盛已把事件呈報本港商業罪案調查科，就基金涉嫌欺詐協助刑事調查，並向基金母公司委任清盤人，調查基金投資價值下跌原因，並確認是否存在管理不善和不當行為。安盛指出，該行利益同樣受到潛在欺詐活動而有所損害。

陳健波：經紀有責確保投資者為專業投資者

目前Asia One網頁連結已經失效，其facebook專頁最後更新日是2016年9月。本報曾向保監局和東航金融（香港）查詢，惟截稿前未收到回覆。

立法會保險界議員陳健波表示，據其了解，是經紀人代表客戶要求將該基金納入非保證連繫式壽險保單中，由安盛發出保單。在這種安排下，保險公司會要求客戶簽署免責條款，列出投資該基金的風險，例如列明安盛不會負責審核該基金是否適合投資，也不會負責基金的回報。他指出，經紀代表客戶，有責任確保投資者為專業投資者，並向客戶清楚解釋產品特色及有關風險。

陳茂峰：保險公司沒法律責任

御峰理財主席陳茂峰表示，這種保單通常由經紀協助客戶掛鈎資產，保險公司沒有法律責任確保資產質素。這種產品名義上是保險，但實際上是投資產品，法律上有灰色地帶，監管上有所不足。目前經紀是行業團體自律規管，9月23日將由保監局直接規管，陳茂峰表示目前操守守則尚未出爐，但認為日後情况會比較樂觀。

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