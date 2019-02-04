Naspers大股東GEPF擬減持

現時南非主權基金PIC向GEPF提供資產管理服務，彭博社表示，PIC鼓勵GEPF削減手上Naspers持股，最終決定權仍在GEPF手上。報道引述GEPF回應指，目前Naspers佔GEPF上市公司投資約21%，基金會不時檢討投資基準，但無回應曾否與PIC討論Naspers股權問題。

騰訊由2004年上市至今，股價增長72倍，帶動Naspers身價水漲船高，成為市值達1.53萬億蘭特（約8190億港元）的公司。南非公務員協會旗下24萬會員均是GEPF持有人，其副總經理Tahir Maepa表示，Naspers的成功相當依賴中國政府，這會對PIC、南非經濟及南非交易所形成巨大風險，認為GEPF絕對要削減其持股。

避免資產過於依賴中國政府

現時Naspers佔南非約翰內斯堡證券交易所加權指數近25％，今年3月Naspers宣布，將分拆包括騰訊持股在內的互聯網投資「NewCo」到荷蘭阿姆斯特丹的泛歐交易所上市。