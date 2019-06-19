花旗：暫緩修例 地產股最受惠

助重建置業者信心

花旗的報告表示，港府修例就算不會對香港樓市需求有顯著影響，但是修例過程影響了若干置業者信心，令到樓市每周成交量曾經跌至今年以來最低。該行相信，港府暫緩修例，可能是重建置業者信心的最重要第一步，推動樓宇交易量回升。

香港發展商在政府修例過程中，股價已跌10%，隨着港府決定暫緩修例，花旗相信地產股會成為主要受惠者，重申看好地產股，首選新鴻基地產（0016）、恒基地產（0012）及新世界發展（0017）。由於新地的屯門御半山II期首批推出的108個單位，已獲逾900個認購，超額認購7.3倍，每平方呎定價15,166元，認購反應不俗，加上暫緩修例，因此預期該盤的銷售表現將繼續令人滿意。

首選新地恒地新世界

至於此前高銀金融（0530）決定放棄購入最新投得的啟德地皮，花旗認為，這純粹是獨立事件，因此預期對市場影響有限，尤其有關棄購行動，並非由任何主要發展商決定，加上九龍東陸續供應寫字樓，空置率已經高逾10%下，將影響區內的租務及資本增值表現。