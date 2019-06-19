長實趙國雄：特首暫緩修例合時 料不影響樓市

對於高銀金融（0530）投得的啟德商業地撻訂，趙認為，撻訂屬個別事件，認為對樓市並無影響，市民亦希望置業，重申集團長遠對香港有信心，每幅地皮亦有入標競投，會爭取吸納地皮。

今年擬推3盤 正待批預售

近期多個新盤推售，今年尚未有新盤推售的長實，將於今年內推售3個全新盤，趙國雄表示，已取得入伙紙的半山波老道項目，將於現樓設示範單位，竣工後便開放供參觀。另與市建局合作發展的深水埗愛海頌，設於紅磡置富都會商場的示範單位已完工，待批出預售樓花同意書後隨即推售。至於與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城第8期，亦正申請批預售樓花同意書，計劃於今年第四季推出。

對於早前荃灣西海之戀單位因污水渠淤塞而倒灌入屋，趙指出，項目管理公司為港鐵（0066），認為屬個別事件，是渠有淤塞，不認為管理有問題，而集團一直與港鐵合作愉快。