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和黃中國醫藥押後上市 一周第二宗 中美首腦通電夜期即飈 新股氣氛望改善　

【明報專訊】繼上周新股ESR Cayman（1821）因應市况問題而決定延後招股計劃，原定明天（20日）招股、長和系旗下的和黃中國醫藥科技亦決定暫緩上市計劃。據彭博社引述知情人士報道，因為憂慮近期的市場不確定因素增加，公司打算推遲今次香港上市計劃，文中更指香港近期因《逃犯條例》修訂風波引起的大規模示威活動，亦是造成投資者不安的原因之一（also contributed to investor unease）。

明報記者 陳惠恩

雖然陸續有新股打退堂鼓，但美國總統特朗普昨晚9時許發推特指出，已跟國家主席習近平通了電話，又指將會在下周的日本G20峰會上跟習近平詳談，消息令恒指夜期大幅抽升，至昨晚11時半報27,938點，高水439點（詳見A11）。業界人士指倘中美貿易戰傳來好消息，或有利新股市場重新活躍。

原定明天起招股 集資39億

長和發言人昨天稱對和黃中國醫藥延遲招股一事不作評論。消息人士稱，和黃中國醫藥在目前市况不明朗的情况下，冀尋求一個適當的時機開始招股工作。和黃中國醫藥本月初已通過港交所聆訊，原定今個月開始招股，集資約5億美元（約39億港元）。消息續指出，和黃中國醫藥尚未決定何時重啟上市程序。

未決定何時重啟上市程序

和黃中國醫藥為長和分拆出來的生物醫藥公司，已分別在英國倫敦及美國納斯達克上市，市值約達35億美元（約273億港元）。長和持有公司股份60.2%。據公司4月15日在倫交所發出的公告指出，長和有意將其持股量由60.2%降至50%，以提高和黃中國醫藥的股份流動性，同時亦可令和黃中國醫藥毋須再納入長和的財務報表。

已英美兩地上市

事實上，港府今次強推修訂《逃犯條例》引起社會激烈反彈，不但連續兩個周日有逾百萬民眾上街遊行，更於一周內影響到數項經濟活動（見表）。不但一周內出現兩家公司延後上市計劃的消息，更受商界關注的是，高銀金融（0530）上周在獨立非執行董事、身兼立法會地產及建造界議員的石禮謙提出，因擔心社會矛盾及經濟不穩影響商業樓價，最終在主席潘蘇通不願意下，逼令公司「撻訂」放棄啟德商業用地， 而另一幅啟德住宅地皮，則因上周政府總部附近示威活動令通道受阻，亦需延後截標時間。

路透社前日亦指出，中國平安（2318）旗下金融壹帳通決定「棄港赴美」上市，主要也是受到中美貿易戰持續緊張，及本港因《逃犯條例》所引起的社會運動影響。市場消息指出，金融壹帳通已委任投行，打算集資約10億美元（約78億港元）。

相關字詞﹕生物科技股 長和系 長和 納斯達克 政總 商業地 延後上市 新股上市 港交所

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