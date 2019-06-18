華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址

上述物業原由得如酒樓由黎氏家族持有，及後黎氏第三代少東黎浩楷因病去世後，家族一度掀起爭產官司，爭產案過之後，黎氏家族陸續出售物業。業界人士預計，因項目具重建價值，預計鄭大報家族將有機會收購剩餘下單位作發展。另盛滙商舖基金創辦人李根興表示，集團持有佐敦寧波街27A舖，獲日式拉麵店以月租9.3萬元承租，以商舖面積500方呎計，呎租186元，租金較對上租約8.5萬元貴9.4%。

萬景峯車位348萬破頂

車位隨樓價上揚而水漲船高，土地註冊處資料顯示，荃灣萬景峯2樓一個單號車位，於上月底以348萬元易手，較屋苑本月初2樓一個雙號車位以337.8萬元成交，再高10.2萬元或3%，創屋苑車位新高紀錄。原業主於2011年以91萬元購入，持貨8年，帳面獲利257萬元或2.8倍。