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瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山

【明報專訊】雖然近年政府先後多次加重辣稅，但不少內地買家不惜付貴稅來港買樓，其中嘉里（0683）九龍龍駒道緹山，早前以3.07億元售出的2座7樓A室，土地註冊處顯示，買家以廣吉有限公司作登記，即買家需付樓價30%買家印花稅及雙倍印花稅，涉及9210萬元，為今年最大宗付辣稅入市的新盤成交個案。該公司董事為WANG, SHUIMING，登記地址為福建省廈門市，該名董事的護照簽發國家為瓦努阿圖。

深圳宏發高層1.66億購滿名山2伙

上述單位實用面積3017方呎，連2111方呎天台、91方呎平台及380方呎前庭花園，以4房連套房間隔，連兩個車位成交價3.07億元，實呎則為101,800元，呎價創九龍新高紀錄。

同由嘉里發展的屯門掃管笏滿名山山庭H11、H12號屋，上月同以8308.5萬元售出，土地註冊處資料顯示，登記買家分別為賴寬懷及賴岳寬，與深圳市房地產開發商宏發集團高層名字相同，料為同一組人士，而今次共斥1.66億元購入的兩伙，需付涉及樓價15%、即約2492萬元雙倍印花稅，兩幢洋房實用面積同為2865方呎，實呎2.9萬元。

另新地（0016）屯門御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤同期推售，雖然周日經歷大遊行，但收票反應不俗，其中御半山II期過去3日累積收逾1200票，超額認購逾10倍。上周二公布首張價單的御半山II期，周六起開始接受準買家睇樓及入票，有市場消息指，項目至昨晚暫累收逾1200票，以首批108個單位計，超額逾10倍，發展商今日料公布加推或銷售安排事宜。

御半山3日暫收1200票超額10倍

上周五突上載樓書及開價的瑧頤，昨日向傳媒發布一個示範單位資料，單位為實用面積430方呎的18樓B1室兩房戶，據市場消息指，項目至昨日止過去3日累收約400票，以首批110伙計，超額2.6倍。

瑧頤昨開示位 3日暫收400票

至於新地續促銷旗下現樓餘貨，其中西營盤￼￼山32樓B室頂層單位，實用面積607方呎，三房間隔，以2215.67萬元售出，實呎36,502元，項目僅餘下一伙頂層單位可供發售；北角海璇第5A座19樓B單位，一房間隔，實用面積378方呎，則以1713.96萬元售出，實呎45,343元。

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