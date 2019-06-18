瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山

深圳宏發高層1.66億購滿名山2伙

上述單位實用面積3017方呎，連2111方呎天台、91方呎平台及380方呎前庭花園，以4房連套房間隔，連兩個車位成交價3.07億元，實呎則為101,800元，呎價創九龍新高紀錄。

同由嘉里發展的屯門掃管笏滿名山山庭H11、H12號屋，上月同以8308.5萬元售出，土地註冊處資料顯示，登記買家分別為賴寬懷及賴岳寬，與深圳市房地產開發商宏發集團高層名字相同，料為同一組人士，而今次共斥1.66億元購入的兩伙，需付涉及樓價15%、即約2492萬元雙倍印花稅，兩幢洋房實用面積同為2865方呎，實呎2.9萬元。

另新地（0016）屯門御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤同期推售，雖然周日經歷大遊行，但收票反應不俗，其中御半山II期過去3日累積收逾1200票，超額認購逾10倍。上周二公布首張價單的御半山II期，周六起開始接受準買家睇樓及入票，有市場消息指，項目至昨晚暫累收逾1200票，以首批108個單位計，超額逾10倍，發展商今日料公布加推或銷售安排事宜。

御半山3日暫收1200票超額10倍

上周五突上載樓書及開價的瑧頤，昨日向傳媒發布一個示範單位資料，單位為實用面積430方呎的18樓B1室兩房戶，據市場消息指，項目至昨日止過去3日累收約400票，以首批110伙計，超額2.6倍。

瑧頤昨開示位 3日暫收400票

至於新地續促銷旗下現樓餘貨，其中西營盤￼￼山32樓B室頂層單位，實用面積607方呎，三房間隔，以2215.67萬元售出，實呎36,502元，項目僅餘下一伙頂層單位可供發售；北角海璇第5A座19樓B單位，一房間隔，實用面積378方呎，則以1713.96萬元售出，實呎45,343元。