海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃

【明報專訊】臨近暑假租務旺季，加上部分買家因近期社會氣氛不穩轉買為租，令租賃交投持續活躍，其中東涌本月至今暫錄70宗租賃成交，包括有大額洋房租務個案。中原高級分行經理陳偉業表示，映灣園5期洋房海珀名邸單號屋，實用面積2355方呎，4房間隔，望機場海景，以月租6.3萬元獲區內家庭客承租，呎租約26.8元。原業主2011年3月以2357萬元購入，租金回報約3.2厘。
香島4房月租5.4萬 呎租46元
近月入伙的筲箕灣香島，亦剛錄大額租賃成交。利嘉閣市務經理林敏表示，香島3座高層A室，實用面積1175方呎，四房間隔，望山景，以月租5.4萬元租出，呎租約46元。原業主2017年12月以約3019.2萬元購入上述單位，租金回報約2.1厘。
第一城2房月租1.35萬 呎租44元
另外，沙田第一城錄得近月才入市的投資者，買入單位翻新過後成功租出個案。世紀21奇豐物業高級分行經理李嘉文表示，上述單位位於沙田第一城38座中層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，望街景，以月租1.35萬元租出，呎租約44.4元。原業主於2019年3月以509萬購入單位，業主收樓後翻新裝修後隨即放租，租金回報約3.2厘。
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