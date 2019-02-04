「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂

東濤苑綠表實呎1.35萬創新高

事實上，房委會最新資料顯示，本月上半月未補價公屋及居屋市場合共錄9宗成交，較上月同期的33宗減少24宗或約73%，為去年10月以來、8個月內同期新低。雖然成交量偏低，惟成交價卻繼續錄得新高。

萬方客戶經理葉搏麟表示，沙田愉翠苑A座高層4室，實用面積650方呎，三房間隔，最新以750萬元未補地價沽出，創沙田未補地價居屋新高紀錄，實呎11,538元。原業主2015年10月以550萬元未補地價買入，持貨逾三年，帳面獲利200萬元或36%。資料顯示，屋苑舊紀錄為C座高層6室，同屬650方呎三房間隔，曾於上月以748萬元售出，即屋苑最高成交價於一個月內再被推高2萬或0.26%。

慈愛苑2房綠表428萬 同類新高

港島區方面，宏智物業客戶經理梁志青表示，筲箕灣居屋東濤苑A座中層2室，實用面積554方呎，屬3房間隔，最近以750萬元未補地價易手，實呎13,538元，實呎創屋苑新高，亦為港島綠表市場呎價第三高。原業主2015年以553萬元(未補地價)購入，持貨逾3年，帳面獲利197萬元或36%。

半月僅9宗成交 8個月新低

另外，市場消息指，慈雲山慈愛苑愛賢閣高層3室，實用面積401呎，屬2房間隔，最新以428萬元未補地價沽出，實呎10,673元，呎價創屋苑同類綠表新高。原業主於2000年8月以97萬元購入，持貨19年，帳面獲利約331萬元或4.4倍。