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美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈

【明報專訊】本月上旬至剛過去的周末，本港經歷多宗社會事件，加上中美貿易戰局勢仍未穩定，市場氣氛受多項不明朗因素籠罩下，交投持續放緩，但仍無礙部分業主入市決心，老牌屋苑之一的荔枝角美孚新邨，新近有三房戶實呎逼1.8萬元，刷新屋苑新高紀錄。另外，有內地客付456萬元辣稅入市，斥1520萬元購入東涌昇薈四房單位。

明報記者 張允亭

中原區域營業董事陳靄華表示，美孚新邨5期蘭秀道8號高層D室，實用面積714方呎，屬3房間隔，新近以1280萬元獲換樓客承接，成交價創屋苑同類單位新高，實呎17,927元，更創屋苑歷史新高紀錄。原業主於2010年11月以600萬元購入單位，持貨不足9年，帳面獲利680萬元，單位升值逾1.1倍。

二手成交量有下跌迹象，反映準買家入市態度審慎，惟最新錄得內地客斥1520萬元買入東涌昇薈四房戶，合共需繳付456萬元辣稅。

中原分行經理唐啟樂表示，昇薈5座中層A室，實用面積1221方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，外望內園景，新近以1520萬元獲內地客承接，實呎12,449元。該名內地客入市需額外繳付樓價約30%的買家印花稅及雙倍印花稅，合共約456萬元。原業主2013年12月以997.9萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利522.1 萬元或52%。唐續指，屋苑本月錄得4宗成交，平均實呎13,260元。

譽‧東錄罕見二手獲利個案

另一邊廂，過去大部分二手成交均錄蝕讓的筲箕灣譽‧東，新近錄得本月首宗二手成交，並罕見錄帳面獲利離場個案。美聯分行區域經理佘錦驊表示，譽．東中層A室，實用面積490方呎，最新以920萬元易手，實呎18,776元。買家為同區上車客，原業主2011年8月以約867.6萬元購入，是次轉售帳面獲利約52.4萬元或6%。

十大屋苑交投續挫 暫僅錄51宗

十大屋苑方面，本月上旬至昨天暫共錄51宗成交，與上月全月錄159宗比較，反映本月交投持續下挫。

除天水圍嘉湖山莊暫錄得18宗成交外，其餘九個屋苑均僅錄個位數成交個案，其中藍田麗港城本月仍未開齋，與上月全月共18宗個案相比明顯大幅下滑。另美孚新邨及沙田第一城暫時各錄6宗、將軍澳新都城則暫錄5宗；東涌映灣園及鴨脷洲海怡半島暫各錄4宗，鰂魚涌太古城暫錄3宗，紅磡黃埔花園則暫錄2宗。

此外，鰂魚涌康怡花園本月份雖然暫僅錄3宗成交，惟本月平均實呎約19,300元，創屋苑歷史新高。

相關字詞﹕十大屋苑 筲箕灣譽‧東 昇薈 美孚新邨

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