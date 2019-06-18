湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升

很多人話政府對於《逃犯條例》修訂的諮詢工作做得不夠，又未能向市民解釋清楚，被反對派乘虛而入，其實，政府已經努力向友好團體解釋，但奈何負責的官員亦不大清楚，試問又如何能夠說服香港市民？他日出了亂子，現任的官員可能已經不是官員，繼任人只是執行有關法例，單從這個角度來看，香港人群起反對修訂亦是可以理解的。

今次暫緩《逃犯條例》修訂，究竟幾時會重啟，我相信是遙遙無期，而且包括《基本法》23條、《國歌法》都不可以在短期內立法，甚至在人心回歸前都不會立法。到了明年立法會選舉，我相信泛民會贏得很多議席，甚至重奪立法會控制權，林鄭今次強行立法所付出的代價的確很大，希望不會令香港政府變成跛腳鴨。

政府要立法 須經廣泛諮詢

老實說，講政治我真的不在行，但我是生意人，不得不支持立法，否則就會被人誤會是逃犯，所以當《逃犯條例》發酵時，在2月21日我已經發表了有關《逃犯條例》的文章，其後的文章是以生意人的角度來發表。當時我相信，政府就算要立法，一定要經過廣泛諮詢，向有懷疑擔心的市民解釋清楚，沒有兩三年的時間是不可能的，就算支持亦是很正常，但想也想不到林鄭以快刀斬亂麻的手法立法，結果是不打算反對的人都反對，政府的行動真的是匪夷所思。

有人問在《逃犯條例》修訂暫緩之後，香港的樓市何去何從？我講大家或者不會相信，中央政府的目標逃犯大多數住高級酒店，有部分已經住了很多年，事實上世界雖大，他們可藏身之處卻不多，今次立法不成，那些人反而會長居香港而買樓，豪宅價格會上升，有人話我黐線。其實，我的說話經常是似非而是，信不信由你。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]