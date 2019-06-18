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宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引

【明報專訊】貿易戰對全球經濟影響持續，聯儲局主席鮑威爾周二暗示，對於有需要時減息持開放態度，擺明「放鴿」。利率期貨顯示，市場押注美國今年最少減息兩次，7月份議息會議後採取行動的機會率一度超過六成，預期9月份議息會議後減息的機會率高達94%，12月份減息機會率更高達98.5%。故上周開始，市場對美國利率走勢預測由不加息變為減息，若美國開始減息對新興債券有利，但股市長遠表現是否真的受惠減息？

瑞銀報告指出，預期今年餘下時間亞洲信用債將取得不錯的表現，其中高收益債的回報率可達3厘至4厘，投資級的債息也有望達到1厘。年初至今，高收益債上升8.1%，投資級債上升4.7%。雖然高收益債信用利差有可能走闊10至20個基點（100基點等於1厘），投資級債走闊5至10個基點，但瑞銀並不預期會出現大幅拋售，原因有以下幾點：首先，基本面影響有限，因為與貿易關聯度高的發行人僅佔地區債券指數的3%。其次，中國的社會融資規模數據顯示流動性充裕。第三，全球央行很可能維持鴿派立場。瑞銀看好能帶來息差收益的優質債券，例如中國房企債券、結構強健的永續債、精選BBB級中國政府相關發行人等。

宏利指短期和結構性角度來看，普遍看好新興市場債券多於新興市場股票。宏利預期新興市場央行（尤其是亞洲區央行）將採取顯著的貨幣寬鬆政策。具體而言，中國政府將繼續推出貨幣和財政措施，從而對新興市場債券帶來正面影響。此外，美元靠穩或走弱料可支持新興市場資產，聯儲局近期立場轉趨溫和亦具有相同作用。長遠而言，相信在結構上新興市場債券的質素日益改善，對比美國高收益債券及貸款，新興市場債券提供較優質的信貸，其息差收益亦富有吸引力。

瑞銀看好內房債永續債

最近，3個月和10年期美國國庫債券孳息曲線持續5日呈現倒掛，令市場議論紛紛，部分人認為孳息曲線短暫倒掛，與經濟衰退無關；其他人則非常擔憂衰退或快將到來。忽視孳息曲線平坦和短暫倒掛的現象並非審慎之舉，但應從現今市場和經濟的更廣泛角度來剖析衰退會否出現。

宏利承認孳息曲線並非預示經濟衰退的完美指標，因為曲線倒掛與出現衰退相隔的時間並不一致。更重要的是，期限溢價已被非傳統貨幣政策扭曲。另外，避險資產短缺可能促使更多資金流向美國國庫債券，加劇扭曲情况。同樣值得注意的是，孳息曲線倒掛過往在美國以外地區也非預示衰退的可靠指標。再者，這次倒掛在兩方面有別於過去情况，第一是聯儲局一般在孳息曲線出現倒掛時維持緊縮政策，這次當局卻選擇暫停加息，並暗示加息周期或已告一段落。其次，綜觀近代經濟的孳息曲線倒掛情况，通常是2年和10年期孳息曲線先行倒掛，但這次只是3個月和10年期出現倒掛。宏利認為某程度上信號已被擾亂，雖預期2020年的經濟衰退風險偏低，但不容忽視。

至於股市會否因為美國減息而受惠呢？凱利投資總監兼客戶投資組合經理Kathleen Anderson表示，美國現時或處於一個漫長經濟周期的較後階段。從企業角度看，資金成本仍然偏低，但有機會上升並蠶食企業盈利。雖然美國企業盈利或已於過去數個季度見頂，但根據過往紀錄，經濟衰退一般在企業盈利見頂後約43個月才出現。因此，從這個基礎來看，經濟衰退的風險雖不迫切，但確實值得關注。由企業盈利見頂至經濟出現衰退期間，股市已平均上升逾40%。

孳息曲線倒掛信號被「擾亂」

Anderson認為現時環境仍提供賺取回報的機會，但投資者需審慎選股及迅速把握獲利機會。舉例來說，鑑於估值變得便宜，大型能源企業正考慮收購小型同業公司，而投資者可能忽略的是，由於大型產油商已把資本開支計劃延遲近4年，導致現時油田需要升級設備及引進新的鑽油技術，因此能源企業開支可能上升。綜觀健康護理業，她認為資本充足的大型生物科技股估值較大型藥業股及大市吸引。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]

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