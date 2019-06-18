周顯﹕發「港難財」不易

「在香港，我們初得到開戰消息的時候，宿舍裏一個女同學發起急來，道﹕『怎麼辦呢？沒有適當的衣服穿！』她是有錢的華僑，對於社交上的不同場合需要不同的行頭，從水上舞會到隆重的晚餐，都有充分的準備，可是她沒想到打仗。」

記得在上世紀1980年代，那時幾個最受到讀者追捧和崇拜的財經作者，都在鼓吹血漿塗地之際，便是入市之時，完全不講政治正確，這種思維，大大的刺激了當時還在唸書的我，皆因在當時，絕大部分人都是愛國者，很少人如此冷靜。

然而，就是這些在當年大講在混亂中發財的人，現在都不講財經，反而大講政治起來，令我不禁想到，這些人究竟是在前進中呢，還是退後呢？

股市跌得不夠深 樓市幾乎沒跌過

至於我本人，則永遠是現實主義者……然而，今日的股市，跌又跌得不夠深，樓市更加是幾乎完全沒有跌過，就算是想發「港難財」，也不知從何發起了。

最後一提，既然《逃犯條例》修訂已完蛋大吉，它的所謂壞影響力已不復存在，現時影響到市場的唯一因素，只剩下香港社會混亂而已，不過社會會混亂到什麼地步呢？我暫時看不出來。

[周顯 投資二三事]