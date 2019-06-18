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劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐

【明報專訊】香港政治緊張局勢緩和，港股昨天早段一度有明顯反彈，但未能帶動資金入市，升勢未能持續，高位回落；大市缺乏動力及焦點，個別有買盤支持可留意。

恒指昨高開134點抽高，早段最多升384點、高見27,503點持續回軟，收報27,227點，升108點或0.40%；國指升8點。大市成交縮減至669億元，低於60天平均逾三成，氣氛極為冷清。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.34%、0.50%，中小型呈偏軟。

上升行業零售教育股表現最強

據《明報》港股數據庫，升跌比率41比59，跌逾3%佔下跌股份近一成；陽燭對陰燭為38比62，大市沽盤較為積極，但沽壓不大。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌比各約佔一半；上周受捧的周期行業有回吐，金屬及礦石跌逾2.5%，成為表現最差行業；其次，中資電力、食物飲品、航空跌逾1%。

上升行業中，零售及教育升1.3%表現已最強，但因個股急升逾兩成帶動；緊隨的本地零售服務、地產相關，升幅不足1%。事實上，在交易時段，本地零售、地產表現強勁，行業股份平均最多升逾2%，其他行業如汽車相關、醫藥保健、燃氣供應、科網同樣有強勁反彈，最多升逾2%，但後勁不繼，收市前升幅大幅收窄。

海豐近日低位7.5元具承接

內地上周公布進出口數據，今年首5個月中國對歐盟、東南亞等貿易保持較快增長，其中與東盟貿易總值增長9.4%，較首4個月加快0.4個百分點，專注於亞洲區內貿易市場的海豐（1308）有望受惠。海豐今年首季集裝箱航運物流業務收入按年增長逾一成，來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量增約8%，平均運費增加約2.9%，顯示業務保持向好趨勢。

股價方面，今年4月航運物流股如海豐、中遠海控（1919）、嘉里物流（0636）均升至年內高位出現調整，其中海豐上周於低位反彈後，本周延續升勢，韌性比同業強。走勢上，海豐上升動力仍有待改善，加上50天線約8.2元有阻力，惟已有轉穩迹象，近日低位7.5元具承接，可以候低吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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