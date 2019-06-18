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2019年6月18日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
下月重選4董事 包括張勇董建華等
鷹普精密第4度闖關 今起招股
恒指昨曾升近400點 回吐300點
財政部周四在港 發45億人幣國債
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
利豐：貿戰成集團20年最大商機
歐舒丹全年多賺22%
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
恒投證券易主 股價飈16％
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
新加坡上月私宅成交增30％
歐媒體大亨289億購蘇富比
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
上車置業 忌操之過急
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
反修例相關股份齊升
Webb預言林鄭下台
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
周顯﹕發「港難財」不易
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億
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技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
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【明報專訊】北控水務短線料上試4.5元（圖）
呷哺呷哺跌勢喘定（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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