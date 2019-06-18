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金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略

【明報專訊】6月17日開始，恒指夜間期指的收市時間再度延長至凌晨3時。如果晚上瞓唔着，現在多一個炒夜期的節目，到3點鐘應可安眠。近日夜期的成交張數每晚超過2萬張，已經漸漸有足夠力量改變日間的開市價表現。例如好友看好後市，可預先在夜期製造沽壓，低位儲倉，一般來說，大戶佔期指成交六成至七成，換句話說，2萬張期指成交中有大約6000張是散戶的注碼，如有轉角向上的機會，大戶有夜期應可輕鬆食最少3000張期權倉而不會大幅拉高或拉低期指點數。有一個策略可以應付夜間期指的585分鐘漫漫長夜。

以現時期指27,150點計，假如3000張期指數倉位是夜期可以消化的，參考牛熊證數據，如果要收回3000張期指相等的數目，現時上方大概是稍高於27,900點的牛證及稍低於26,350的熊證。即夜期如有單邊異動，可以碰到這價位。每日掌握到這個3000張區間的資訊，如果看淡後市，可以LONG CALL 400點價外，例如27,600點CALL，期權金109點，DELTA 0.26。這是作為看錯市的上方保護，避免看錯市夜期大升被挾淡倉輸無限。

LONG CALL再沽期指 賺無限蝕有限

LONG CALL之後，趁短線超買沽一張期指， DELTA值是-1。持倉組合就是DELTA -0.74的淡倉過夜，LONG CALL加沽期指其實是合成期權 LONG PUT策略，-0.74 DELTA的意思是如果跌1000點可獲利760點（即3.8萬元），期指向下利潤無限，但上升輸期指，贏27,800點期權，最大虧損大約是2.7萬元。當持有期指短倉，或有機會趁漫長的夜期時段平倉套利，PUT的成本是109點，套利位可設定在「27,150點–109點 = 27,041點」。也可在27,000點買一張細期，每跌100買一張套利共買5張，平均價是26,800點套利。

中美貿易摩擦並無改善迹象，不過最新民調顯示總統特朗普落後民主黨大熱候選人拜登（Joe Biden），一般來說，股市上升有利總統連任，現時股市除美股盈利或會調低可能有壓力，恒指大約低於11倍市盈率，其實不算昂貴。大家諗諗，目前所謂利淡消息，如中美貿易戰、封殺華為、制裁伊朗等等，其實都係特朗普可以自己決定什麼時候叫停。所以6月雖然傳中美元首未必見會面而有壓力，但不排除到第4季或明年尾第1季要跟拜登爭選票時，利淡消息「突然」一掃而空。現時可多留意夜期倉位及價格的變化，第4季之後或可以有機會逢低買上。

[金曹 期權制勝]

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