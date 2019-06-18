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冼健岷 理財信箱
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上車置業 忌操之過急

【明報專訊】李小姐現時與丈夫居住在家人物業，不用急於上車，所以儲蓄目標未必需要聚焦在上車置業。綜觀李小姐與丈夫的財政狀况，即使希望擁有私人空間，購買自己的物業，抑或透過買樓作為投資，現時可能不是理想時機。

李小姐置業的預算是450萬元，以這個金額只可購買樓齡較高的單位，或是面積較細的市區新樓。假設銀行借出六成按揭，即使計及按揭保險借足八成，兩成首期需要90萬元，丈夫可付70萬元，其餘20萬元或要變賣手上所有股票才足夠。然而，買樓還涉及其他開支，保守估計需要30萬元，按照李小姐現有的資產，應無從支付。再者，450萬元的物業以25年還款計算，每月供款約1.5萬元，加上差餉及管理費，對於李小姐及其丈夫相當吃力。

退保帳蝕2萬不划算

如果暫時不考慮置業，又如何實現財富增值呢？首先，我建議李小姐繼續供款投連壽險計劃（亦即「20年基金保險」）以養成定期儲蓄的習慣，加上若現時退保，帳面蝕近2.1萬元，並不划算。筆者建議李小姐先確認計劃中「供滿20年價值52.2萬元」，究竟是保證取得，還是受投資組合及不確定回報率所影響。因為目前李小姐已供這份投連壽險計劃8年，若在回報率理想地維持在5厘的前設下，還要多供12年才有機會取得52.2萬元，但實際上回報率又是否永不會低於5厘呢？這一點要慎重考慮。若屆時可以保證取得52.2萬元，筆者建議將這筆資金用作退休儲備。另外，投資組合要平衡風險，李小姐的現時已持有銀行股，月供股票可考慮高息的公用股，穩中求進。鑑於中美貿易戰有再度升溫的趨勢，現時宜守不宜攻。

正正因為投資市場波動，奉勸李小姐擱置短期內儲100萬元的目標。我認為較踏實的做法是與丈夫一起努力工作，若升職加薪或發掘到其他收入來源，便可儲下更豐厚的資本。

年屆不惑 宜審視醫療保障

健康就是財富，積極理財之餘，亦要不忘醫療保障。李小姐已年屆40歲，實在有需要加大醫療保障，以應付突如其來的醫療開支。她的保險或可轉保至自願醫保的靈活計劃，享有更充裕醫療保障又可享有政府的退稅優惠。

投資切忌操之過急，要顧及自己的需要和能力。李小姐沒有迫切的置業需要，就可待明年所有分期還款還清後，再視乎物業市場狀况和家庭儲蓄，再考慮是否置業。

冼健岷

康宏理財服務有限公司行政總裁

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