陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突

2015年6月，則是中國A股市場的歷史時刻。A股在2014年開始所謂「改革牛」行情，上證指數升了53%。踏入2015年，牛市加速。4月，新華社連發7篇文章為牛市打氣。到4月21日，《人民日報》有篇題為〈4000點才是A股牛市的開端〉的文章，吸引散戶大膽入市。但在6月13日星期六，中國證監會發文〈禁止證券公司為場外配資活動提供便利〉。之後A股深度調整，上證在不足3個月跌了45%，深證和創業板更在3個月時間「腰斬」。

中國證監會認為有人惡意沽空A股，展開調查。中信証券10多名高管被拘留調查，最終總經理程博明被判刑3年半，罪名是非國家公務人員的受賄罪，另2名高管各被判3年及2年。私募一哥徐翔被控操縱證券市場罪成，判5年半、罰款110億元。中國證監會行政處罰多家證券公司、公募基金公司和私募基金公司，主要是罰款和警告。

中美談判陷僵局 或因雙方思維方法不同

2015年A股股災，在港中資券商和在華外資公司也受影響。新聞報道的，包括香港上市的國泰君安國際（1788）的董事會主席兼行政總裁閻峰失聯了個多月，英士曼（MAN）這家環球最大的上市對冲基金公司中國區主席李亦非也失蹤一段時間。唯有不在華的外資金融機構工作人員，能不受被失蹤、調查。如果《逃犯條例》修訂通過，在香港的國際大鱷肯定另覓辦公地方，選新加坡也不選香港。

香港大學亞洲環球研究中心（Asia Global Institute）主任陳志武教授在月初有篇文章，分析美國和中國貿易談判談不攏的原因，其中一個觀點是中美雙方背景和思維方法不同。美方代表是法律專才，要求雙方同意的條件鉅細無遺記錄在案，而中方代表是經濟專家，認為同意了大方向和框架，細節不需要斤斤計較。陳教授認為美國是法律為本（rule of law）的國家，中國則是靠行政方法（administration action）管理國家。兩國治理理念不同，也反映在談判代表不同的背景、及對協議條文要求的差異上。

中國法律無客觀標準 港人習慣有規可循

其實陳志武教授的分析，同樣適用在中港問題。中國的法律，是執政的工具，鬆緊是要審時度勢，沒有客觀標準；香港人習慣了法治，事事有規可循。

中國答應一國兩制，河水不犯井水，卻又要顯示宗主國的角色。香港不是主權國，當中國跟足香港法例要求香港引渡任何人，香港法院不能說不。人到大陸，就已經是另一個世界。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]