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迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息

【明報專訊】本周是「超級央行周」，除了聯儲局，日本央行和英倫銀行也將於周四（20日）公布最新貨幣政策。市場普遍認為，主要央行不會即時採取行動，但將迎來新一輪貨幣政策寬鬆期。聯儲局官員將討論中美貿易形勢升級之際，應否調整政策。紐約州6月製造業指數跌至負值，是2016年10月以來首次。市場押注聯儲局本周利率仍將按兵不動（見表），最快7月採取行動。市場關注聯儲局會否在議息聲明中放鴿，例如刪除對利率保持「耐性」的字眼，為未來減息鋪路。有分析師將當前情况，與1995年減息相提並論。美股早段向上，強勢股FAANG早段集體上漲。

聯儲局當年下調利率，是為防經濟陷入衰退。在1995年2月之前的12個月內，聯儲局將其指標利率上調1倍，以遏制物價增長過快，同時讓經濟維持擴張。至1995年夏，聯儲局官員憂慮經濟增長放慢的程度太大，時任聯儲局副主席布林德（Alan Blinder）在1995年7月的會議稱，應為潛在的經濟衰退採取一些保險措施。時任聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）當時表示，與會者認為美國衰退的概率不足五成，但通脹受外圍因素所壓制，證明了減息的合理性。聯儲局最終在該次會議，以及同年的12月和1996年1月減息。當中以1995年7月的減息尤其備受關於，因為當時美股仍然上漲，而聯儲局卻搶先採取行動。

市場關注會否仿效1995年減息

去年聯儲局加息4次，如今聯儲局官員將商討面對貿易形勢惡化及通脹增長放慢等問題，是否需要在今夏或稍後採取減息等措施，以防經濟惡化。市場對聯儲局的減息預期，促使美股維持高位。不過目前的情况與1995年也有一些差異。

當時多數聯儲局官員認為，通脹增長放緩意味6厘的基準利率太高，限制了經濟增長。目前基準利率在2.25至2.5厘之間，多數官員並沒有利率太高的想法。1995年任職聯儲局高級經濟師的科恩（Donald Kohn）最近指出，1995年的利率水平明顯限制了經濟發展，這是現在和當年的主要分別。此外，當年經濟轉弱的數據也比目前明顯。

分析﹕利率已低 聯儲局減息空間有限

研究機構Cornerstone Macro表示，1990年代中期的事件證明，聯儲局減息都需要理由。布林德最近表示，為證明當前環境減息的合理性，聯儲局需看到更多證據顯示經濟增長放緩，又或證明中性利率比預期低。部分分析認為，近期美國企業的招聘速度放緩，可能為減息提供證據。5月非農職位僅增長7.5萬，為4個月來第2次職位增長少於10萬。外界關注職位增長是否轉弱。

投行諮詢公司Evercore指出，減息並非萬能，無法完全消除貿易保護造成的經濟損害。

部分分析認為，目前利率已非常低，倘經濟低迷，聯儲局的刺激空間有限，有必要提前減息。聯儲局在1998年也曾減息，以防俄羅斯債務違約可能引發市場崩潰。

（綜合報道）

[國際金融]

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